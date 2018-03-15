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BEŞİKTAŞ'TA BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ASILI KALDI

  * Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi * Otomobil bariyerlerde asılı kaldı

15 Mart 2018 18:59

 

* Beşiktaş\'ta bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi
* Otomobil bariyerlerde asılı kaldı. 

Haber: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Kaza öğlen saatlerinde Beşiktaş Levazım Tünel\'i çıkışında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarparak bariyerlerde asılı kaldı. Otomobilde bulunan iki kişi o sırada yoldan geçen Beşiktaş Belediyesi zabıta ekiplerinin yardımı ile dışarı çıkartıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kazazedelere ayakta tedavi uyguladı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile götürülürken polis soruşturma 210başlattı.

Görüntü Dökümü:
-Bariyerlere giren otomobil
-Otomobilin askıda kalmış hali
-Kaza yerindeki zabıta, polis ve sağlık ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

 

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