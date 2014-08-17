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Spor

Beşiktaş'ta Atiba seferberliği

Arsenal ile Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için karşılaşacak Beşiktaş’ta Atiba’nın sakatlığı moralleri bozdu

17 Ağustos 2014 21:49

Beşiktaş'ta Atiba seferberliği yaşanıyor. Adale sakatlığı yaşayan Atiba'nın Arsenal maçına yetişmesi için kulüp doktorları yoğun çaba sarf ediyor.

NTV Spor’da yer alan habere göre, sol üst adalesinda zar yırtığı tespit edilen Kanadalı oyuncunun Arsenal karşısında oynaması zora girdi. 31 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ederken, Arsenal karşısında sahada olup olmayacağı maç günü yapilacak kontrollerinin ardından netleşecek.

Feyenoord maçlarında iyi performans sergileyen Atiba'nın, Arsenal karşısında forma giymemesi durumuda orta sahada Necip - Veli ikilisi görev yapacak. Siyah beyazlılarda Atiba dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Teknik direktör Slaven Bilic'in hücum hattında Mustafa ve Demba Ba'ya, ortasa sahanının kanatlarıda ise Olcay ve Kerim'e şans vermesi bekleniyor. Bonservisi alınan Gökhan Töre'nin ilk 11'de oynama durumu ise henüz netleşmedi.

Slaven Bilic defans hattını ise Serdar, Franco, Ersan ve Motta'dan kurmayı planlıyor.

 

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