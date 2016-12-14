Beşiktaş'ta akşam bu yollar kapalı

İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nda bu akşam oynanacak Beşiktaş-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı nedeniyle stat çevresindeki yollar trafiğe kapatılacak
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 17.30'dan 23.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şöyle belirtildi:
Kapatılan yollar ve alternatifleri
- Vodafone Arena Stat arkasından Karaköy istikametine giden akım Süzer Plaza önünden Asker Ocağı Caddesi istikametine yönlendirilecek, Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek.
-Taşkışla Caddesinden Mete Kavşağı istikametine gelen akım Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.
- Bomonti Tünel çıkışından Maçka Taksim istikameti kapatılacak akım Karaköy ve Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.
- Mete Kavşağından Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddesine giden akım kapatılacak akım U dönüşü yaptırılmak suretiyle Divan Kavşağı, Mete Caddesi ve Taşkışla Caddesine yönlendirilecek.
- Toprak yol ışıklardan Toprak yola inen akım kapatılacak akım Karaköy İstikametine yönlendirilecek.
-Kadırgalar Caddesi Kadırgalar ışıklardan kapatılacak akım Karaköy İstikametine yönlendirilecek.
- Dolmabahçe Meydandan Karaköy istikametine giden akım kapatılacak Stat önünden ters yönde ek şerit oluşturularak gidiş- gelişli olacak şekilde akım sağlanacak