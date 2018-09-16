T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta 4'üncü Fikret Orman dönemi (Ön haber)

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy sayma işlemi tamamlandı ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah beyazlı kulübün başkanı seçildi

16 Eylül 2018 21:31

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy sayma işlemi tamamlandı ve seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, bir kez daha siyah beyazlı kulübün başkanı seçildi.
Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimde 1971 kişi oy kullandı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Fikret Orman, 1971 oyun 1911\'ini alarak güven tazeledi. 42 oy, \'boş oy\' olarak kullanırken, 18 oy ise geçersiz sayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Oyların sayımından detaylar
- Fikret Orman\'dan detaylar
- Genel detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞOlgucan KALKANDHA Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel KuruldaFikret OrmanBeşiktaş Akatlar SporKültür KompleksindeSeçimeGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ OylarınGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24