T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta "Çarşı" şimdilik sessiz... Fenerbahçe'den Beşiktaşlılara "Beş" işareti 

Ali DANAŞ, İstanbul-DHA Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarların büyük çoğunluğunun toplanma yeri olarak tercih ettiği Çarşı içinde sessizlik hakim

25 Şubat 2018 19:26

Ali DANAŞ, İstanbul-DHA

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarların büyük çoğunluğunun toplanma yeri olarak tercih ettiği Çarşı içinde sessizlik hakim. Meydanda az taraftar bulunurken ilerleyen saatlerde kalabalığın artması bekleniyor.
Stad çevresinde polis ve özel güvenlik tedbiri elden bırakmıyor. Arama noktalarında bilet kontrolleri ve üst aramaları özenle yapılıyor.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar stada girmeden önce yakındaki Beşiktaşlılara dönerek elleriyle \"Beş\" işaretinde bulundular ve Bayern Münih lehine tezahüratta bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Çarşı\'daki Beşiktaşlıların görüntüsü 
-Stad çevresi güvenlik kontrolleri
-Fenerbahçeli taraftarların \"beş\" işareti ve B.Münih lehine tezahüratta bulunması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞBeşiktaşlıMeydandaStadAramaFenerbahçeliBeşiktaşlılaraBayern MünihGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Çarşı BeşiktaşlılarınMünih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24