Beşiktaş'ta 12'nci Alman Loris Karius

Şampiyonluğu getiren isim: Gomez

Yeni gözde: Loris Karius

Orta sahanın efsanesi: Fabian Ernst

Defansta 2 Alman

Görev adamları: Hilbert - Beck

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Liverpool\'da forma giyen Alman kaleci Loris Karius\'u 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağlayan Beşiktaş\'ta şu ana kadar 11 Alman futbolcu yer almıştı. Siyah-beyazlılar Karius ile bu sayıyı 12\'ye yükseltti.

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN İSİM GOMEZ

Siyah-beyazlı ekipte Alman golcü Stefan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş formasını giymişti. Beşiktaş\'a Alman ekibi VfL Bochum\'dan gelen Kuntz, 1999\'da ise futbol hayatına nokta koyarken, Siyah-beyazlılarda oynadığı 30 maçta tam 9 kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş\'ın bir başka Alman golcüsü ise 2015-2016 yılları arasında siyah-beyazlıların Fiorentina\'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Gomez oldu. Beşiktaş\'ta çıktığı 41 karşılaşmada 28 kez fileleri havalandırmayı başaran Alman golcü, Süper Lig\'de ise atığı 26 gol ile adını \'Gol Krallığına\' yazdırmıştı. Şu an ülkesinde Stuttgart forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü, siyah-beyazlıların 2015-2016 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

YENİ GÖZDE LORIS KARIUS

Beşiktaş\'a ilk gelen Alman oyuncu olan Raimond Aumann, siyah-beyazlılarda 1994-96 yılları arasında görev aldı. Toplamda 41 kez Beşiktaş forması giyen Alman kaleci, 1999 yılında ise futbol hayatına nokta koydu.

Geçtiğimiz günlerde ise siyah-beyazlılar, tarihinin ikinci Alman kalecisini kadrosuna kattı. Liverpool\'dan 2 yıllığına kiralık olarak gelen 25 yaşındaki Loris Karius, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde ise finalde kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla, İspanyol devi Real Madrid\'e karşı oynadı.

ORTA SAHANIN EFSANESİ FABIAN ERNST

Beşiktaş\'ta 2009-2012 yılları arasında oynayan Alman orta saha oyuncusu Fabian Ernst, saha içindeki mücadelesi ve başarılı performansıyla siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu. Beşiktaş\'ın 2008-2009 yıllarında kazandığı Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası Şampiyonluğu\'nda büyük pay sahibi olan Alman oyuncu, Beşiktaş formasıyla 106 karşılaşmada görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte 2009-2011 yılları arasında forma giyen bir diğer Alman orta saha oyuncusu olan Michael Fink ise, Beşiktaşlı taraftarlar için Fenerbahçe\'ye ceza sahası dışından attığı gol ile unutulmaz oldu. 36 yaşındaki oyuncu şu an ise FC Giessen takımında forma giymekte.

Siyah-beyazlılarda forma giyen bir başka Alman orta saha oyuncusu ise Sixten Veit. Beşiktaş\'ta kısa bir süre yer alan Alman orta saha, siyah-beyazlı formayı ise yalnızca 4 maçta giyebildi.

DEFANSTA 2 ALMAN

Beşiktaş\'ta 1999 yılında forma giyen Alman savunmacı Thomas Hengen, siyah-beyazlı formayı çok kısa bir süre giydi. Özel nedenleri olduğu gerekçesiyle ülkesine dönmek isteyen savunmacının sözleşmesi feshedilmişti.

Siyah-beyazlı formayı giyen bir diğer Alman defans oyuncusu ise Oliver Schaefer\'dı. Beşiktaş\'ta bir sezon boyunca top koşturan Alman stoper, 28 maçta forma şansı buldu. Schaefer, 2007 yılında ise kariyerine nokta koydu.

GÖREV ADAMLARI HILBERT - BECK

Beşiktaş\'ta 2010-2013 yılları arasında oynayan Alman sağ bek Roberto Hilbert, siyah-beyazlılarda toplam 82 karşılaşmaya çıkarak istikrar örneği gösterdi. Beşiktaşlı taraftarların da çok sevdiği Alman sağ bek, şu an ise ülkesinin takımlarından Greuther Fürth\'te forma giyiyor

Siyah-beyazlılarda 2015-2017 yılları arasında forma giyen bir diğer Alman sağ bek ise Andreas Beck\'ti. Beşiktaş\'tan 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Stuttgart\'a transfer olan Beck, siyah-beyazlılarda 52 maçta görev aldı.

Beşiktaş\'ın bir başka Alman oyuncusu ise sol bek pozisyonunda göre alan Markus Münch\'tü. Siyah-beyazlı ekipte 1991-2001 yılları arasında forma giyen Münch, başarılı performansına 6 gol de ekleyince, Beşiktaşlı taraftarların unutulmaz isimlerinden biri oldu.