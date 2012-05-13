Beşiktaşlılar, kutlamaları engellemek için sokaklarda nöbet tuttu

Forza Beşiktaş'ın sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayımladığı bir fotoğrafta, Beşiktaş'ta sadece BJK'nin şampiyonluğunun kutlanacağını, Galatasaraylıların semte kutlama yapmasını istemedikleri ifade edildi.

Beşiktaşlı tarafların "Semtimizde sadece Beşiktaş şampiyonluğu kutlarız" diyerek paylaştıkları fotoğraflarda nöbet tuttukları da görüldü.

Siteye eklenen diğer fotoğrafların altına "Nöbet tutuyoruz" tarzında yorumlar geliyor.

Semtte polislerin yolları kapattığı da belirtildi.

Polisle taraftarlar arasında yaşanan tartışmalarda, BJK'li taraftarların dördüncülüğü kutladıklarını açıkladıkları belirtildi.

Gümüşsuyu'nda konvoyla geçmek isteyen bir grup taraftara Beşiktaşlı taraftarlar müdahale etti. Sarı-kırmızılı bir taraftara ait motosiklete de siyah-beyazlı taraftarlar zarar verdi.



Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamalarına tepki



Galatasaray'ın şampiyon olması üzerine taraftarlar kutlama yapmak için Taksim Meydanı'nı tercih etti. Ancak Taksim'e gitmek için yol olarak Beşiktaş'ı kullananlar bir grubun saldırısına maruz kaldı. Balmumcu'dan Beşiktaş sahiline doğru inen sürücüler Yıldız Teknik Üniversitesi önüne geldiğinde taşlı saldırıya uğradı. Ellerinde taşlarla yol kenarında bekleyen grup Galatasaray bayrağı bulunan araçlara taş atıp küfürler savuruyordu.

Kadın erkek ayırt etmeden saldıran bu kişilerden zarar görenlerden biri de Deniz Özgür isimli kadın taraftardı. Özgür yaşadıklarını şöyle anlattı.

"Zincirlikuyu'da maçı izledikten sonra kuzenimle dışarı çıktık. Şampiyonluğu kutlamak için Taksim Meydanı'na gitmeye karar verdik. Bayrağımızı alıp yola çıktık. Şişli yönünde trafik sıkışıklığı vardır düşüncesiyle Beşiktaş'tan gitmeyi uygun gördük. Tam Yıldız Teknik Üniversitesi önüne geldiğimizde yol kenarında bekleyen birkaç kişi küfürler savurarak otomobile doğru yürüdü. Trafik yavaş aktığı için kısa sürede yanımıza geldiler. 'Burada Galatasaray bayrağı açamazsınız' dedikten sonra bayrağı alıp yere attılar. Ellerindeki taşlarla cama ve kapılara vurdular. Kolum da çarpan taş yüzünden incindi. Canımızı zor kurtardık. Şampiyonluk sevincini yaşayamadık. Bunu yapanlar taraftar olamaz" dedi.