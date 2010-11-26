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Spor

BEŞİKTAŞLILAR CÜNEYT ÇAKIR'DAN ENDİŞELİ İSTANBUL (A.A) 

26 Kasım 2010 17:19

-BEŞİKTAŞLILAR CÜNEYT ÇAKIR'DAN ENDİŞELİ İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günü Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş'ın taraftarları, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'dan tedirgin olduklarını bildirdiler. ''forzabesiktas.com'' adresli internet sitesinde yer alan bilgide, Çarşı olarak anılan taraftar grubu, derbinin hakemi Cüneyt Çakır'ın geçmiş dönemde özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi ''3 Büyükler'' arasındaki karşılaşmalardaki tartışmalı kararları gündeme getirildi.  Çakır'ın derbilerde Beşiktaş aleyhine daha çok karar verdiği iddia edilirken, siyah-beyazlı takımın geçmişteki Galatasaray, Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbulspor ve Ankaraspor maçlarından örnekler verildi. Taraftarların, 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve Delgado'nun kırmızı kartla oyundan atılması sonrası Galatasaray'ın 4-2 kazandığı maç konusunda verdiği bilgilerin ardından, ''Bakalım Cüneyt Çakır (Nerede kalmıştık?) diyerek maçı ve macerasını hangi yöne doğru sürdürecek, merakla ve dikkatle takip ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.  

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