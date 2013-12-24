Beşiktaşlı yöneticiye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK), Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'na sportmenliğe aykırı açıklaması sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK, Kasımpaşa mücadelesinde yaşanan olaylar ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğullarına 30 gün hak mahrumiyeti ve 22 bin TL tazminat cezası verilirken karar oy çokluğu ile alındı.

Torunoğulları'nın ceza almasına neden olan sözleri şöyle: “Hakemin ismi güzel ama karakteri bozuk. Biraz vicdanı varsa istifa etmeli. Eğer bu kadar hızlı açıklamalar yapılıyorsa bir yerlerden talimat aldıklarını düşünüyorum. Zekeriya Alp’in yaptığı açıklamalar hakem raporunu etkilemiştir”