Beşiktaşlı yöneticiden transfer açıklaması: Diego Costa'dan iyisini alabiliriz

Geçen sezon kiralık oynayan Vincent Aboubakar'ın bonservisinin alınamamasıyla forvet arayışlarını sürdüren ve Brezilyalı stoper Marcelo'nun satılmasıyla stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın transfer komitesi başkanı Umut Güner, açıklamalarda bulundu.

Forvet transferiyle ilgili taraftarın Diego Costa isteğini bildiğini vurgulayan Güner, "Herkes ondan söz ediyor ama belki Diego Costa'dan daha önemli bir oyuncu alırız" dedi. Stoper transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan yönetici, "Birçok isimle görüşüyoruz. Bu isimlerin arasında Manchester City'den Mangala da var" diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlı yöneticinin açıklamaları şöyle:

“Haftaya durum netleşir. Herkes Diego Costa’dan söz ediyor fakat belki ondan daha önemli bir oyuncu alırız. Olup olmayacağını gelecek hafta göreceğiz, ayrıca bir kanat oyuncusu da alabiliriz.

Stoper için birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunların içerisinde Manchester City’den Mangala da var. Golcü ve stoper transferi bir hafta içinde daha da netleşir. Taraftarlarımızdan sabır istiyoruz. Kimse merak etmesin, geçmişte olduğu gibi yine ihtiyacımız olan isimleri alacağız.”