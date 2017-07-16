T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı yöneticiden transfer açıklaması: Diego Costa'dan iyisini alabiliriz

"Taraftarlarımızdan sabır istiyoruz; kimse merak etmesin, geçmişte olduğu gibi yine ihtiyacımız olan isimleri alacağız"

16 Temmuz 2017 13:40

Geçen sezon kiralık oynayan Vincent Aboubakar'ın bonservisinin alınamamasıyla forvet arayışlarını sürdüren ve Brezilyalı stoper Marcelo'nun satılmasıyla stoper arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın transfer komitesi başkanı Umut Güner, açıklamalarda bulundu.

Forvet transferiyle ilgili taraftarın Diego Costa isteğini bildiğini vurgulayan Güner, "Herkes ondan söz ediyor ama belki Diego Costa'dan daha önemli bir oyuncu alırız" dedi. Stoper transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunan yönetici, "Birçok isimle görüşüyoruz. Bu isimlerin arasında Manchester City'den Mangala da var" diye konuştu.

Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlı yöneticinin açıklamaları şöyle:

“Haftaya durum netleşir. Herkes Diego Costa’dan söz ediyor fakat belki ondan daha önemli bir oyuncu alırız. Olup olmayacağını gelecek hafta göreceğiz, ayrıca bir kanat oyuncusu da alabiliriz.

Stoper için birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bunların içerisinde Manchester City’den Mangala da var. Golcü ve stoper transferi bir hafta içinde daha da netleşir. Taraftarlarımızdan sabır istiyoruz. Kimse merak etmesin, geçmişte olduğu gibi yine ihtiyacımız olan isimleri alacağız.”

ETİKETLER

Beşiktaşyöneticiumut günertransferaçıklamadiego costaforvetstopermangala

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24