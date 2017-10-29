Beşiktaşlı yönetici Albayrak: "Özgüven anlamında büyük moral"

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, \"Son dakikalarda gol atmamız bizi mutlu etti, takımın özgüveni anlamında da geriye dönüş anlamında da büyük bir moral\" dedi.

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, 4 haftanın ardından galibiyet almanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aytemiz Alanyaspor karşısında zor maç oynadıklarını dile getiren Albayrak, \"Uzun zamandır galibiyet alamıyorduk. İki takım da çok iyi. Alanya da çok iyi bir takım, iyi hazırlanmışlar. Son dakikalarda gol atmamız bizi mutlu etti, takımın özgüveni anlamında da geriye dönüş anlamında da büyük bir moral\" diye konuştu.

Negredo\'nun attığı golün kendileri açısında ayrı bir mutluluk olduğuna değinen Albayrak, şunları söyledi:

\"Çok çalışıyordu, çok istekliydi, golü de attı, çok mutluyuz. Çok iyi bir karakter, çok çalışıyordu, üzerinde bir ölü toprağı vardı ama harika bir gol attı. Klasına yakışır golcü vuruşuyla 3 puan getirdi.\"

Taraftarın hasretle galibiyet beklediğini belirten Albayrak, tüm Türkiye\'nin ve tüm Beşiktaşlıların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Albayrak, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin güzel bir bayram hediyesi olduğunu söyledi.

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Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)