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Spor

Beşiktaşlı Tolgay Arslan: "Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterdik" 

"Yarışa geri döndük" "Ben her zaman riskli, özgüvenli oynuyorum" Serhan TÜRK - Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bul

26 Şubat 2018 01:16

\"Yarışa geri döndük\"

\"Ben her zaman riskli, özgüvenli oynuyorum\"

Serhan TÜRK - Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Fenerbahçe\'yi 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İyi bir maç çıkardıklarını ifade eden Tolgay Arslan, \"3 puanı hak ettik. Özellikle Gökhan ağabey çok iyi oynadı. Herkes de iyiydi. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Onlar bizi ilk yarıda da desteklediler. Her zaman bize inandılar. Şimdi yarışa geri döndük. İnşallah da böyle devam edeceğiz\" dedi.
\"BU OYUNLA KAZANMAK BİZİ GURURLANDIRDI\"
Yarından itibaren hafta ortasında oynanacak kupa maçını ve Trabzonspor karşılaşmasını düşünmeye başlayacaklarını ifade eden Tolgay, \"Derbi kazanmak, bizim ve taraftarlar için büyük bir şey. Bu oyunla kazanmak bizi gururlandırdı. Haftaya da zor bir maçımız var. Taraftarlar keyfini çıkarsınlar ama yarından itibaren kupa maçı ve Trabzonspor maçına odaklanmamız gerekiyor. Biz her zaman kendimize güveniyoruz. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Daha iyi takım olduğumuzu biliyorduk. Bunu zaten bugün herkes gördü. Çok iyi çalıştık ikinci yarı. Dediğim gibi 3 puanı hak ettik\" ifadelerini kullandı.
\"BEN HER ZAMAN RİSKLİ, ÖZGÜVENLİ OYNUYORUM\"
Sakat ve cezalı oyuncuların olmasından dolayı 10 numara pozisyonunda oynamasıyla ilgili sorulan soruya da Tolgay Arslan, \"Hoca bana görevi orada verdi. Orada oynamaya başladım. Sonra çift forvete döndük. Bu bizim için de daha iyiydi. Çünkü, topları arkadan daha rahat çıkardık. Ben her zaman riskli, özgüvenli oynuyorum. Ama kendime güveniyorum. Hocanın çift forvete dönme hamlesinde kilit açıldı. 30\'uncu dakikadan sonra Babel ile çift forvete döndük. Atiba ve ben geride oynadık. Hoca da riske girdi. İyi bir maç çıkardı. Dediğim gibi Türkiye\'nin en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterdik\" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Tolgay Arslan\'ın açıklamaları

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