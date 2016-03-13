T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı Oğuzhan, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Oğuzhan'ın Antalyaspor maçında da forma giymesinin düşük bir ihtimal olduğu bildirildi

13 Mart 2016 18:28

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Eurosport’un haberine göre, siyah beyazlıların son oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Oğuzhan'ın sol kasığında yırtık tespit edildi. Genç futbolcu salı günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Tedavisinin en az bir hafta sürmesi beklenen Oğuzhan'ın 26. haftadaki Antalyaspor maçında oynaması da zor gözüküyor. Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosundan son anda çıkartılan Ricardo Quaresma'nın ise tedavisi tamamlandı. Portekizli futbolcu Trabzonspor karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'tan da bu konuya dair resmi açıklama yapıldı. İşte o cümleler Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup'un çekilen MR'ı sonucunda sol kasık Adduktor Brevis kasında Tip3A ( grade-1) yırtık tespit edildi. Oyuncumuz salı günü Tranzonspor'a karşı forma giyemeyecektir. Ricardo Quaresma ise Trabzonspor maçında takımdaki yerini alabilecek durumdadır.

ETİKETLER

oğuzhan özyakup trabzonsporbeşiktaşligsakatlık quaresma

İlgili Haberler

Beşiktaş, 2015-16 sezonu için yapılan kombine satışlarını durdurdu

"Eklenen koltukların kombine satış sistemine aktarılması gerektiğinden 10 gün süreyle satışlar yapılamayacaktır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24