Beşiktaşlı Oğuzhan, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Eurosport’un haberine göre, siyah beyazlıların son oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Oğuzhan'ın sol kasığında yırtık tespit edildi. Genç futbolcu salı günü oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Tedavisinin en az bir hafta sürmesi beklenen Oğuzhan'ın 26. haftadaki Antalyaspor maçında oynaması da zor gözüküyor. Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosundan son anda çıkartılan Ricardo Quaresma'nın ise tedavisi tamamlandı. Portekizli futbolcu Trabzonspor karşısında takımdaki yerini alabilecek.

Beşiktaş'tan da bu konuya dair resmi açıklama yapıldı. İşte o cümleler Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık geçiren Oğuzhan Özyakup'un çekilen MR'ı sonucunda sol kasık Adduktor Brevis kasında Tip3A ( grade-1) yırtık tespit edildi. Oyuncumuz salı günü Tranzonspor'a karşı forma giyemeyecektir. Ricardo Quaresma ise Trabzonspor maçında takımdaki yerini alabilecek durumdadır.