Beşiktaş, 2015-16 sezonu için yapılan kombine satışlarını durdurdu

Beşiktaş Kulübü, 2015-16 sezonu için yapılan kart satışlarını durdurduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tribün koltuklarının dizilimi, ekstra koltuk eklenmesi ve eklenen koltukların kombine satış sistemine aktarılması gerektiğinden 10 gün süreyle satışlar yapılamayacaktır. Tribün koltuklarının diziliminin tamamlanmasını takiben, yenilenen fiyatlarla satışlarımıza 21 Mart 2016 tarihinde saat 10.00 itibariyle başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; açıklamada ayrıca, yenilenen kombine fiyatlarına da yer verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yeni yuvamız Vodafone Arena'da sona yaklaşılırken, kombine kart satışlarımıza zorunlu olarak ara verilmiştir.



Tribün koltuklarının dizilimi, ekstra koltuk eklenmesi ve eklenen koltukların kombine satış sistemine aktarılması gerektiğinden 10 gün süreyle satışlar yapılamayacaktır.



Tribün koltuklarının diziliminin tamamlanmasını takiben, yenilenen fiyatlarla satışlarımıza 21 Mart 2016 tarihinde saat 10.00 itibariyle başlanacaktır.



Yenilenen 2015-16 Sezonu Vodafone Arena Kombine Kart fiyatlarımız şöyledir:



Güney Üst : 1.000TL



Güney Alt : 1.100TL

Kuzey Üst : 1.000TL

Kuzey Alt : 1.100TL

Doğu Üst 413 - 418 Blok : 2.200TL

Doğu Üst 414 - 417 Blok : 2.450TL

Doğu Üst 415 - 416 Blok : 2.750TL

ADVERTISEMENT



Doğu Alt 113 - 118 Blok : 3.100TL

Doğu Alt 114 - 117 Blok : 4.400TL

Doğu Alt 115 - 116 Blok : 5.500TL

Batı Üst 403 - 428 Blok : 2.200TL

Batı Üst 402 - 429 Blok : 2.450TL

Batı Üst 401 - 430 Blok : 2.750TL

Batı Alt 103 - 124 Blok : 3.100TL

Batı Alt 102 - 125 Blok : 4.400TL"