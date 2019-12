Beşiktaşlı Nobre'ye Diyanet talip

Diyanet İşleri Başkanlığı Beşiktaşlı futbolcu Nobre’nin “Kur’an-ı Kerim okuyorum” sözleri üzerine harekete geçti. Brezilyalı sporcu isterse İslamiyet hakkında müftüden bilgi alabilecek. Kur’an-ı Kerim’in Portekizcesinin hazırlanması için girişim başlatıldı



Beşiktaşlı futbolcu Mert Nobre’nin BJK Dergisi’ne verdiği röportajda “Kur’an-ı Kerim’i okuyorum” sözlerini okuyan Sağlık -İş Sendikası Başkanı Mustafa Başoğlu derhal harekete geçti.



Başoğlu, Türk vatandaşlığına geçerek Mert ismini alan Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Nobre’ye yazdığı mektupta şöyle dedi: “Mert Nobre, değerli kardeşim. İslam dinini incelemeye başlamanızdan son derece büyük memnuniyet duydum. İslam dinini inceleme çalışmanıza katkıda bulunmak açısından size The Holy Kuran’ı gönderiyorum. Buna ilave olarak İslam’ı gereği gibi inceleyebilmeniz için durumunuzu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’na bildirdim.”



Başoğlu, Nobre’ye Kur’an’la birlikte İngilizce Veda Hutbesi ile Prof. Niyazi Kahveci’nin The Basic of İslam ve Prof. Muhammed Hamidullah adlı İngilizce İslam’a giriş kitaplarını da gönderdi.



Çocuklarına da öğretir



Bununla yetinmeyen Sağlık -İş Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu’na hem Nobre’yle ilgili resmi bir yazı gönderdi hem de telefonla arayarak gelişmelerle ilgili bilgi istedi. Başoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’na gönderdiği mektupta, “Nobre gibi uluslararası kişilere İslam’ı anlatmak, onu bilgilendirmek ve onun İslam dinine geçmesini sağlamak, hem İslam dini açısından uluslararası bir propaganda olur hem de Nobre gibi bir insanı İslam dinine kazandırma fırsatı elde edilir” ifadesini kullandı. Başoğlu, “Eğer Nobre Müslümanlığı kabul ederse, aynı zamanda hem çocuklarına da İslam’ı öğretir. İslam’ın yayılmasına katkıda bulunur” yorumunu da yaptı.





Portekizce Kur’an-ı Kerim hazırlanıyor



Sağlık-İş Başkanı Mustafa Başoğlu BJK Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’a da benzer bir mektup gönderdi. Sağlık-İş Başkanı, Sağlam’dan, Nobre’nin İslam dinini öğrenmesi konusunda yardımcı olmasını istedi.

Başoğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazdığım mektubun ardından telefonla da kendilerine ulaştım. Bana İstanbul Müftüsü’nün Nobre’yi ziyaret edeceğini ilettiler. İstanbul Müftüsü, İslam konusunda Beşiktaşlı futbolcuya bilgi verecek ve sorularını yanıtlayacak. İslam’a ilgi duyan insanlara yönelik bu hizmet, büyük önem taşıyor. Diyanet, kurumun çevirisini yaptırdığı Portekizce Kur’an-ı Kerim olmadığını ve çeviri için gerekli girişimlerin başladığını da tarafıma iletti. Bu çeviri yapıldıktan sonra Nobre’ye ana dili olan Portekizce bir Kur’an hediye edilecek” diye konuştu. Nobre’nin İslam dinine geçip geçmeyeceğini bilmediğini ancak geçmesinin kendisini çok sevindireceğini anlattı.





İsterse elbette müftüyü göndeririz



Sağlık-İş Sendikası’nın yazısını doğrulayan Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, Nobre’nin İslam’la ilgili ayrıntılı bilgi istemesi durumunda İstanbul ya da Beşiktaş Müftülüğü’nün kendisine yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Kur’an-ı Kerim’in Portekizceye çevrilmesinin de gündemde olduğunu belirten yetkililer, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gündeminde Portekizce Kur’an çevirisi de bulunuyor. Ancak bu gerçekten çok zahmetli ve büyük dikkat gerektiren bir görev. Bu nedenle büyük titizlikle yapılması gerekiyor. Konuyla ilgili Başkanlığımız çalışmalarını sürdürüyor” yorumunu yaptılar.





İki çocuk babası



Brezilya asıllı futbolcu Mert Nobre, 2006-2007 sezonu itibarıyla BJK’da forma giyiyor. 1980 doğumlu olan Brezilyalı Marcio Ferreira Nobre, futbola ülkesinde başladı. 2003’te Brezilya şampiyonu olan Cruzerio takımının kadrosunde yer aldı. Fenerbahçe’ye transfer olan Nobre sarı-lacivertli takımda 2,5 yıl kiralık oynadı. BJK’ya transfer olan Nobre, Ağustos 2006’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edildi ve ismini Mert Nobre olarak değiştirdi. Evli ve biri erkek, biri kız iki çocuk babası.