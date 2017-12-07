Beşiktaşlı Negredo ve Tolga Zengin'den galibiyet yorumu

Ali DANAŞ / LEIPZIG, (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki 6\'ncı ve son maçında Beşiktaş\'ın RB Leipzig\'i 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ilk golünü atan ve kurtardığı pozisyonlarla galibiyetin mimarı olan Negredo ile Tolga Zengin, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde topladığı 14 puanla ilgili olarak Negredo, \"Bizim için çok güzel bir gündü. Hedefimizi fazlasıyla yakaladık, başardık ve tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Şampiyona olarak çok güzel bir şampiyona. Takım olarak ilk günden itibaren iyi işler yaptık bugünde o işlerden birtanesiydi\" dedi.

\"TAKIMIN BİR PARÇASI OLMAK GÜZEL\"

Takımın bir parcası olarak gol atmanın verdiği mutlululğu dile getiren İspanyol golcü, \"Takımın bir parçası olduğunuzda kendinizi iyi hisediyorsunuz.. Önceden de iyi çalışıyordum ama goller gelmiyordu şimdi gollerde gelmeye başladı. Yaklaşım ve davranış biçimi çok önemli. Takımın bir parçası olmak güzel. Takımda oynayanlar, daha az oynayanlar herkes takım için birşeyler yapmaya çalışıyor. Bunun sonunda güzel sonuçlar beraberinde geliyor\" ifadelerini kullandı.

TOLGA ZENGİN: \"BU TÜRKİYE\'NİN GURURU\"

Beşiktaş\'ın Şampiynlar Ligi\'nde topladığı 14 puanla elde edilen rekorun önemini belirten Tolga Zengin, \" Bu gurur bizim değil tüm Türkiye\'nin gururu. Bunu yaşattığımız için çok mutluyuz..Buraya gelirken 11 puanımız vardı ve formalite maçı gibiydi ama en çok puan toplayan ve nağmağlup olmak bizim için çok önemliydi. Bütün arkdaşlarımız elinden geleni yaptı\" açıklamalarında bulundu.

\"ELİMİZDE OLAN HER ZAMAN HAZIR OLMAK\"

Siyah-beyazlı forma ile şans bulmanın bazen ellerinde olmadığını ifade eden Tolga Zengin, \"Perfonmansın iyi olursa olsun yerine oynayan bir arkadaşın var onun da performansı iyi oluyor beklemek zorunda kalıyorsun. Bizim elimizde olan her zaman hazır olmak. Çünkü forma şansının ne zaman geleceği belli olmuyor. Oynayın oynamayan herkes birbiri için seviniyor bugün de beni ilk tebrik eden sahaya koşun Fabri\'ydi. O\'nun da mutlu veya üzüntülü olduğu maçlar sonrasında biz birbirimizi teselli ederiz veya tebrik ederiz. Aslında futbolun en güzel yönleri bu. Akıllarda arkadaşlıklar, dostluklar, anılar kalıyor. Mutluyuz, gururluyuz\" diye konuştu.

\"LEIPZIG, GRUBUN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ BENCE\"

Mücadeleden önce Leipzig\'in ön taraflarda çok etkili ve hızlı oyuncuları olduğunu bildiklerini kaydeden Tolga, \"Arka tarafların da zayıf olduğunu biliyorduk ondan dolayı oynayacağımız oyun kontrataktı. Aslında bunu ilk 20 dakika çok iyi yaptık, gol de bulduk. Sonrasında beklediğimzden daha çok pozisyon yedik. Yine de çıkışlarda iyiydik. Leipzig, grubun en iyi takımlarından biri bence. Belki de en disiplinli takımı ama futbol böyle bir oyun\" diye konuştu.

\"BAZI TAKIMLARLA SONRA KARŞILAŞMAK DAHA İYİ OLUR\"

Tolga Zengin, bir üst tur ile ilgili ise \"Zorlu takımlar var. Artık daha da zor takımlar çıkacak. Seçmek değil de bazı takımlar var onlarla sonra karşılaşmak daha iyi olur. Belki finalde karşılaşırız\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Negredo\'nun açıklamaları

-Tolga Zengin\'in açıklamaları

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