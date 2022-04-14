Beşiktaşlı Montero trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi. İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı daha sonra idmana gittiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi. Milliyet'in haberine göre, trafik kazası sonrası İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Montero'nun aracında maddi hasar oluştuğu görüldü. İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, trafik kazasını Beykoz'da geçirdi. Beşiktaş'ın konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.