Beşiktaşlı Gökhan Töre'nin dirseğine hakem 'devam' dedi

Beşiktaşlı Gökhan Töre, 29. dakikada dirseğiyle Gaziantepsporlu Şenol'un göğsüne vurdu. Kırmızı siyahlılar kırmızı kart beklerken, hakem Çağatay Şahan 'devam' dedi.

Gaziantepspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 29. dakikasında Gökhan Töre ve Şenol Can arasında yaşanan olay tartışma yarattı.

İkili arasındaki bir pozisyon sırasında Gökhan'ın dirsekle Şenol'un göğsüne vurması sonucu Şenol acı içerisinde yerde kaldı. Hürriyet’te yer alan habere göre, kırmızı-siyahlı teknik ekip ve futbolcular kırmızı kart beklerken maçın hakemi Çağatay Şahan buna gerek duymadı.

Çağatay Şahan ve Şenol Can arasında yaşanan konuşmada ise, Çağatay Şahan'ın "Kolu çarptı" dediği Şenol'un ise, "Hocam bu nasıl çarpma ya" şeklinde yanıt verdiği yayıncı kuruluş mikrofonlarına yansıdı.