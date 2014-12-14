Gaziantepspor: 0 Beşiktaş: 1

Beşiktaş, maç eksiğiyle Lig üçüncüsü olarak çıktığı Antep deplasmanında Oğuzhan'ın tek golüyle kazanmayı bildi. 6 eksikle çıktığı maçtan 3 puan çıkaran Kara Kartallar böylece Süper Lig liderliğini de Galatasaray'dan geri aldı.

Spor Toto Süper Lig'de haftaya lider giren Beşiktaş, 6 eksikle Gaziantepspor deplasmanına çıktı.

Siyah beyazlılarda sakatlıkları süren Demba Ba, Mustafa Pektemek, Veli, Sivok, Cenk Gönen ve Uğur Boral'in yokluğunda Bilic ilk 11'i Tolga, Serdar, Franco, Atınç, Motta, Oğuzhan, Atiba, Gökhan, Sosa, Olcay ve Cenk Tosun'dan oluşturdu.

Ligde 3 haftadır puan alamayan, hatta golü bile atamayan ev sahibi ekip ise tıpkı rakibi gibi eksik bir kadroyla yerini aldı. Okan Buruk'un talebeleri sahaya Karcemarskas, Barış, Elyasa, Arokoyo, Şenol, Erdem, Chico, Mustafa, Oğulcan, Gökhan, Chibuike 11'iyle çıktı.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Beşiktaş deplasmanda olmasına rağmen maça istediği gibi başladı. Ancak ilerleyen dakikalarda Gaziantepspor tutukluğunu üzerinden atarak rakip kaleye yüklenmeye başladı. Arcak maça iyi başlayan Beşiktaş da sonradan açılan Gaziantepspor da fazla net bir pozisyona giremedi.

Maçın daha ilk dakikasında sol kanatta topla buluşan Ramon Motta'nun ortasına arka direkte Jose Sosa dokunamadı ve top oyun alanının dışına çıktı.

5. dakikada Serdar Kurtuluş'un sağ kanattan ortası Elyasa'nın kafasından sekip ceza sahasındaki Olcay Şahan'a geldi. Bu oyuncunun yerden şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

8. dakikada Chico'nun ceza sahası önünden yaptığı vuruşta, savunmaya çarparak yükselen topu kaleci Tolga Zengin kontrol etti.

12. dakikada Sosa'nın kornerinde Gaziantepspor savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Oğuzhan Özyakup'un gelişine şutu az farkla auta gitti.

20. dakikada Barış Yardımcı'nın ortasında Oğulcan Çağlayan'ın indirdiği topa, Chibuike vurmakta geç kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada çok tartışılacak bir pozisyon yaşandı. Şenol Can bir anda yerde kaldı ve acı içinde kıvranmaya başladı. Başta kimse ne olduğunu anlamadı ama gerçek, pozisyon tekrarlarında anlaşıldı. Gökhan Töre, arkasındaki Şenol Can'a üstelik de topsuz alanda dirsek atmış, kırmızı siyahlı oyuncu, göğüs boşluğuna gelen sert darbe ile yerde kalmıştı. ŞEnol, pozisyon sonrası Gökhan'a kart göstermeye hakeme itiraz etse de sonuç alamadı.

30. dakikaya gelindiğinde Beşiktaş'ın topla oynama oranında %64'e %36 üstünlüğü bulunuyordu.

36. dakikada Cenk Tosun'un indirdiği topu Gökhan Töre, Motta'ya aktardı. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında Chibuike, Beşiktaş ceza sahası önüne kadar getirdiği topu Mustafa Durak'a verdi. Bu futbolcunun şutunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. Takımlar ikinci yarıya ilk yarıdaki 11'leriyle başladı.

47. dakikada Olcay Şahan'ın yerden pası ile penaltı noktasının hafif sağ çaprazında buluşan Cenk Tosun'un gelişine ters direğe çektiği şut kaleci Zydrunas Karcemarskas'ta kaldı.

Liderliği kaptırmak istemeyen Beşiktaş aradğğı golü 64. dakikada buldu. Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Cenk Tosun'un çektiği şut kaleciden döndü. Top bir anda az önce Cenk'e pası verip kale önüne koşan Oğuzhan Özyakup'ta kaldı. Oğuzhan'ın gelişine çektiği şut defansta kaleyi kapatmaya çalışan Gbenga Arokoyo'dan döndü. Altıpas içerisinde topla yeniden buluşan Oğuzhan Özyakup bir kez daha şansını denedi ve bu kez amacına ulaştı: 0-1

Golün hemen ardından 3 oyuncu değişikliği birden geldi. Gaziantepspor'da Mustafa Durak'ın yerine Serhan Yılmaz oyuna dahil oldu. Hemen ardından, daha attığı golün santrası yapılmayan Oğuzhan, yerini Kerim Frei'a bıraktı. Hemen ardından da sakatlandığı için karşılaşmaya devam edemeyen Ramon Motta'nın yerine İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

66. dakikada Gökhan Süzen'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top arka direkte bulunan Erdem Şen'e geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

68. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla sol kanatta buluşan Kerim Frei ceza sahasına girdikten sonra yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Cenk Tosun'a verdi. Ama Cenk Tosun'un gelişine çektiği şut kaleci Karcemarskas'ın ayaklarından döndü.

70. dakikaya gelindiğinde, topa sahip olma oranlarında siyah beyazlıların %63'e %37'lik üstünlüğü vardı.

72. dakikadan sonra yine seri değişiklikler yaşandı. 72'de Gbenga Arokoyo'nun yerine Carlo Costly, 76'da Oğulcan Çağlayan'ın yerine İbrahim Akın, 77'de de Olcay Şahan'ın yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

79. dakikada Gaziantepspor ceza sahası sol çaprazında Gökhan Töre'ye arkadan sert müdahalede bulunan Erdem Şen sarı kart gördü. Tehlikeli yerden kullanılan frikikte Sosa'nın kesme vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

Maçın kalan bölümlerinde Beşiktaş'ın farkı artırma, Gaziantepspqor'un da beraberlik çabaları sonuç vermedi ve siyah beyazlılar zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiypqetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, üst üste 4. yenilgisini alıp 15 puanda kalan Gaziantepspor 12. sıraya geriledi.