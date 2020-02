Beşiktaşlı futbolculardan derbi yorumu

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve siyah beyazlı ekibin 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlanan derbi mücadelesinin ardından Beşiktaşlı futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Adriano, Loris Karius ve Adem Ljajic, bu galibiyetin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Açıklamalar şu şekilde:

ADRIANO: \"BU GALİBİYET BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ\"

\"Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyoruz. Kaybettiğimiz güvenimizi kazanmamız açısından çok önemliydi. Bugün olduğu gibi taraftarımıza her zaman ihtiyacımız var. Mücadelemizi desteklesinler ve her zaman yanımızda olsunlar. Baktığımız zaman sahada başından sonuna kadar savaşan bir Beşiktaş vardı. Kendi adıma da çok mutluyum. Geri döndüm sakatlığım bitti.\"

LORIS KARIUS: \"DERBİYİ KAZANARAK ZİRVEYE YAKLAŞTIK\"

\"Gerçekten Vodafone Park’ta harika bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız bizi desteklediler. Kolay olmadı, çok zor oldu. Taraftarlarımızın sayesinde galibiyeti elde ettik. Derbiyi kazanarak zirveye yaklaşlaştık. Bizim için önemli bir galibiyetti.\"

ADEM LJAJIC: \"KALPTEN OYNADIK\"

\"Çok önemli bir galibiyetti. Gerçekten kalpten oynadık. Büyük bir takım olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk. Golden dolayı çok mutluyum. Performansım giderek iyiye gidiyor. Daha da yukarı taşıyacağıma inanıyorum.\"