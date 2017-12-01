Beşiktaşlı eski futbolcular, derbi ile ilgili görüşlerini paylaştılar

Saffet Sancaklı: \"Ters bir harekette bile maçın kaderi değişebilir\"

Feyyaz Uçar: \"Derbileri genelde kazanmak zorunda olanlar kazanır\"

Kadir Akbulut: \"Bu tip maçlarda geriden gelen takım daha avantajlı\"

Ulvi Güveneroğlu: \"Beşiktaş\'ı favori görüyorum ve kesinlikle kazanacak diyorum\"

Ahmet Dursun: \"O statta Beşiktaş\'ın kaybedeceğine inanmıyorum\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın oynanacak yılın son derbisi öncesinde siyah-beyazlı formayı daha önce terletmiş isimler, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) görüşlerini açıkladılar.

Eski futbolcuların derbi ile ilgili tahminleri şöyle;

SAFFET SANCAKLI

Klasik laf derbinin favorisi olmaz. Maçın başındaki ters bir harekette bile maçın kaderi değişebilir. Bence iki takımın en büyük özelliği kolay gole gidiyor olabilmelidir ve bir çok oyucunun gol atabilmesi. Bunlar şampiyonluğa oynanan takımların olmazsa olmazı. Gollü bir maç bekliyorum.

FEYYAZ UÇAR

Derbileri genelde kazanmak zorunda olanlar kazanır. Bu maçı da kazanmak zorunda olan takım Beşiktaş. Kazanmaktan başka çaresi yok. Futbolcular favori olmanın rehavetine kapılmazlarsa Beşiktaş\'ın rahatlıkla yenebileceğini sanıyorum. Galatasaray ise yeni kurumuş bir ekip. Zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşıyor. Bu bir süre daha devam eder. Sonuçta Beşiktaş kazanır diyorum.

KADİR AKBULUT

Beşiktaş için daha zor bir maç. Çünkü Galatasaray kaybetse bile puan olarak avantajlı konumunu koruyacak. Beşiktaş kaybederse şampiyonluk yarışında büyük yara alacak. Ancak bu tip maçlarda geriden gelen takım daha avantajlı. Bunun da nedeni geriden gelen takımda kazanma arzusu daha üst seviyede oluyor. Ayrıca Beşiktaş\'ın saha avantajı da var.

ULVİ GÜVENEROĞLU:

Beşiktaş\'ı favori görüyorum ve kesinlikle kazanacak diyorum. Neden bu kadar iddialı konuşuyorum; çünkü Beşiktaş\'ın önemsediği, motive olduğu maçları nasıl oynadığını biliyorum. Futbolcular ligdeki konumlarının farkındalar ve ligin ilk yarısını Galatasaray\'la puan farkını kapatarak bitirmek isteyecekler.

AHMET DURSUN

Beşiktaş, gerek Şampiyonlar Ligi olsun gerekse Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadıkları maçlar olsun daha konsantre oluyor. Baktığımız zaman seyirci avantajı da olacak zaten. Ben o statta Beşiktaş\'ın kaybedeceğini ya da puanlar bırakacağına inanmıyorum

