-BEŞİKTAŞLI EMRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Balıkesir'de önceki gün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren, Balıkesirspor'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Emre İncemollaoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Emre İncemollaoğlu, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Sarıgazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emre için cemevinde düzenlenen törene bine yakın seveni katıldı. Törende, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Beşiktaş Kulübü adına Genel Sekreter Fahrettin Curoğlu, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Akpınar, Engin Baltacı ve Doğan Küçükemre, futbolculardan İsmail Köybaşı, Necip Uysal, siyah-beyazlıların eski futbolcularından İbrahim Üzülmez, Ali Güneş, Erkan Avseren, Recep Çetin, altyapı futbolcuları ve teknik heyeti, Balıkesirspor Kulübü yönetici ve futbolcuları, Giresunspor futbolcu ve temsilcileri, Ankaragücü'nde forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Serdar Özkan, İncemollaoğlu'nun ailesi, yakınları ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte spor camiasından birçok kişi de cenazeye çelenk gönderdi. Emre'nin tabutuna Beşiktaş bayrağı, Balıkesirspor ve futbola başladığı Ataşehir Doğuşspor formaları sarıldı. Cemevi'ndeki törende büyük bir hüzün yaşanırken Emre'nin annesi Şerifnur, babası Rıza, kardeşleri Ebru ve Emrah ile bazı futbolcu arkadaşları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. -EVİNE KADAR OMUZLARDA TAŞINDI- Cenaze töreninin ardından Emre'nin naaşı omuzlarda evine kadar taşındı. Yaklaşık bin kişilik grup ellerinde pankart ve Emre'nin fotoğraflarıyla evinin önüne kadar tabutu getirdi. Burada alınan ''Helallik''ten sonra Emre'nin naaşı, defnedileceği Sarıgazi Mezarlığına götürüldü. Taraftarlar ve Emre'nin arkadaşları bu sırada ''Emre ölmedi kalbimizde yaşıyor'' diye tezahüratlar yaparken, ''Ölüm adın kalleş, kardeşim mekanın Kartal Yuvası olsun'', ''Kalbimizdesin'' yazılı pankartlar da taşındı.