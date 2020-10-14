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Spor

Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

14 Ekim 2020 19:38

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Mensah'ın takip ve tedavi sürecinin başladığı duyurudu. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

 

 

 

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