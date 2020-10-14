Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Mensah'ın takip ve tedavi sürecinin başladığı duyurudu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."