Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Bernard Mensah'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Mensah'ın takip ve tedavi sürecinin başladığı duyurudu.