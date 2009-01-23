T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beşiktaşlı basketbolcu soyundu

Beşiktaşlı başketbolcu Milica Daboviç, FHM Dergisi'nin Şubat sayısına soyundu.

23 Ocak 2009 02:00

Beşiktaşlı başketbolcu Milica Daboviç, FHM dergisinin şubat sayısına soyundu.



Sekiz yıldan bu yana basketbol oynayan, ilk derslerini babasından alan Milica Daboviç, daha önce Belgrad'ın Beopetrol, Crvena zvazda ile Vojvodina'nın Novi Sad takımlarında oynadı. Beşiktaş'a gelmeden önce Rusya ve Fransa'da kariyerine devam eden genç oyuncu, "Özellikle kadınsanız başarılı olmak inanılmaz bir duygu, çünkü bu bağımsız olduğunuz ve istediğiniz şekilde yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bana çekici gelen erkeğin sıradan olmaması gerekiyor, profesyonel olmasa bile hobi olarak spor yapması gerekir. Benim için en önemlisi antrenmanlarım. Tabi arkadaşlarımla dışarı çıkma, Skype'deki ailem ve Facebook'taki dostlarımla konuşma fırsatı buluyorum. Eğer isterseniz herşey için vakit bulabilirsiniz" dedi. Dövmelerinin güç, sevgi ve mutluluğu sembolize ettiğini söyleyen Daboviç, yunusların zeka ve iyiliği simgelediğini belirtti. Bir arkadaşıyla girdiği iddiayı kaybettiği için dövmelerini göstermeyi kabul ettiğini kaydeden basketçi, "Takım arkadaşlarım bana, bana benzemek istediklerini söylüyor" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24