Beşiktaşlı basketbolcu soyundu

Sekiz yıldan bu yana basketbol oynayan, ilk derslerini babasından alan Milica Daboviç, daha önce Belgrad'ın Beopetrol, Crvena zvazda ile Vojvodina'nın Novi Sad takımlarında oynadı. Beşiktaş'a gelmeden önce Rusya ve Fransa'da kariyerine devam eden genç oyuncu, "Özellikle kadınsanız başarılı olmak inanılmaz bir duygu, çünkü bu bağımsız olduğunuz ve istediğiniz şekilde yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Bana çekici gelen erkeğin sıradan olmaması gerekiyor, profesyonel olmasa bile hobi olarak spor yapması gerekir. Benim için en önemlisi antrenmanlarım. Tabi arkadaşlarımla dışarı çıkma, Skype'deki ailem ve Facebook'taki dostlarımla konuşma fırsatı buluyorum. Eğer isterseniz herşey için vakit bulabilirsiniz" dedi. Dövmelerinin güç, sevgi ve mutluluğu sembolize ettiğini söyleyen Daboviç, yunusların zeka ve iyiliği simgelediğini belirtti. Bir arkadaşıyla girdiği iddiayı kaybettiği için dövmelerini göstermeyi kabul ettiğini kaydeden basketçi, "Takım arkadaşlarım bana, bana benzemek istediklerini söylüyor" dedi.