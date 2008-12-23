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Yaşam

Beşiktaşlı Ali Tandoğan ölümden döndü!

Beşiktaşlı futbolcu Tandoğan, ailesiyle birlike Uludağ'a giderken, buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybetiği cipiyle yoldan çıkıp ağaca çarptı.

23 Aralık 2008 02:00

Beşiktaşlı futbolcu Tandoğan, ailesiyle birlike Uludağ'a giderken, buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybetiği cipiyle yoldan çıkıp ağaca çarptı.

Beşiktaş'ın başarılı sağ kanat oyuncusu Ali Tandoğan, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin verdiği 5 günlük tatili değerlendirmek için bu sabah eşi Deniz Gökçen Tandoğan, kızı Lal ve annesini de yanına alarak Uludağ'a gitmek üzere kendi kullandığı Audi Q7 marka cipiyle İstanbul'dan yola çıktı.

Tandoğan'ın kullandığı cip, saat 17.30 sıralarında Uludağ'ın zirvesindeki Oteller Bölgesi'ne 27 kilometre kala buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole doğru kaymaya başladı. Çam ağacına çarparak duran cipten güçlükle inen Ali Tandoğan, eşi Deniz Gökşen Tandoğan, çocukları Lal ve annesi büyük tehlike atlattı.

Ali Tandoğan. sadece annesinin kolunda ufak bir sıyrık bulunduğunu, çok korktuklarını, ancak tatillerine devam etmeyi düşündüklerini söyledi.

Olayın şokunu üzerinden atan Ali Tandoğan ve ailesi, daha sonra jandarma aracıyla zirvedeki otellerine götürüldü. Tandoğan'ın hasar gören cipi ise gelen bir çekiciyle kaza yerinden alınıp Bursa kent merkezindeki servise götürüldü

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