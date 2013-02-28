Beşiktaş'la IMG-Doğuş'tan ortaklık anlaşması

Beşiktaş Spor Kulübü ve dünyanın en büyük spor, moda, medya ve eğlence şirketlerinden IMG ile Doğuş Grubu’nun ortak girişimi olan IMG-Doğuş, stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

İmzalanan stratejik işbirliği anlaşması, Beşiktaş'ın ve stadın tüm ticari haklarının, bu alanda dünyanın lider pazarlama şirketi olan IMG tarafından temsilini içeriyor. Bu kapsamda IMG, isim hakları, reklam, forma sponsorluğu, teknik sponsorluk ve resmi tedarikçileri içeren pek çok sponsorluğun geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yürütecek.

IMG-Doğuş ayrıca, yeni stat projesine ilişkin bir iş planı hazırlanması konusunda da Beşiktaş'a destek verecek. Yeni yapılan stadyumların ticarileştirilmesinde pazar lideri olan IMG, şu anda 2014’te Brezilya’da ve 2018’de Rusya’da gerçekleştirilecek olan FIFA Dünya Kupası çerçevesinde bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Anlaşma kapsamında IMG-Doğuş, stadın tasarım ve geliştirme çalışmalarına destek vermenin yanı sıra farklı gelir kaynaklarının oluşturulmasına yönelik konseptler geliştirecek.

Hayata geçirilecek ilk projeler, İnönü’ye Veda Projesi paralelinde “Vodafone İstanbul Calling” müzik festivalinin düzenlenmesi, yapılması planlanan Yeni Sezon Hazırlık Kamp Tesisleri’nin geliştirilmesine katkı sağlanması, Beşiktaş TV konusunda know-how paylaşımı ve var olan Futbol Altyapı Akademisi’nin dünya standartlarına ulaştırılması konusunda işbirliğinde bulunmak olacak. Amerika Florida’da, 400 hektar alan üzerine kurulu IMG Akademi, dünyada bu alandaki en kapsamlı ve başarılı tesis olma özelliğine sahip. IMG Akademi’de; futbol, tenis, golf, basketbol, Amerikan futbolu ve beyzbolu da kapsayan çeşitli spor dallarında eğitim veriliyor.

IMG’nin, Katar 2022 Dünya Kupası için hayata geçireceği yapının bir benzeri olarak, IMG-Doğuş ve BJK ayrıca, yeni ve heyecan verici bir konseptin, ‘Stadyum Yönetiminde Mükemmellik Merkezi’nin, yaratılması konusunda da işbirliği içerisinde olacak.

'Orman: Yeni stat dönüm noktası olacak'

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan BJK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, “Türkiye’nin en eski spor kulübü olarak, IMG-Doğuş ile uzun süreli bir işbirliğine adım atarken, sektörün bir kez daha öncülüğünü üstlenmenin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca bu işbirliğinin kulüp yönetimi anlayışımıza yeni bir boyut kazandıracağına inanıyoruz: Hedefimiz profesyonel yönetim ve ticari konularda dünyanın en iyi şirketlerinden biriyle işbirliği yaparak, kulüp yönetimimizin ana faaliyet konusu olması gereken spor branşlarının yönetimine odaklanmasını ve Türk sporu için değer yaratacak yeni yetenekler ve altyapı projeleri üretmesini sağlamaktır. Bu bağlamda İstanbul’un mihenk taşlarından birine dönüşmesini ve taraftarlarımıza ve sponsorlara futbol, müzik ve moda konularında tüm yılı kapsayan mükemmel bir deneyim sunmasını beklediğimiz yeni stat projemiz kuşkusuz Beşiktaş tarihinde bir dönüm noktasına tekabül edecektir” dedi.

'Akhan. Büyük gurur duyuyoruz'

IMG-Doğuş ve BJK arasındaki işbirliğini değerlendiren IMG-Doğuş Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Akhan ise, "Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla her alanda dünyaya hızla entegre olan ülkemizin, adını spor alanında da hak ettiği şekilde duyurmasının, ancak kuvvetli kurumsal yapılar ve güçlü işbirlikleriyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz IMG-Doğuş ortaklığının, başta Beşiktaş Jimnastik Kulübü olmak üzere, tüm Türk sporuna en üst seviyede hizmet vereceğini açıklamaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Akhan konuşmasında, IMG-Doğuş olarak, bu anlaşma çerçevesinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün yöneteceği stadın tasarım ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmanın yanı sıra kulüp için farklı gelir kaynaklarının oluşturulmasına yönelik konseptlerin geliştirilmesi, stadın pazarlama faaliyetleri ve kulübe ait isim hakkı, sponsorluk, reklam, loca ve VIP bölümü gibi ticari hakların satışı konusunda da çalışacaklarını belirtti.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde İnönü’ye Veda Projesi paralelinde “Vodafone İstanbul Calling” müzik festivalini hayata geçireceklerini belirten Hüsnü Akhan, tüm bu çalışmaların yanı sıra Yeni Sezon Hazırlık Kamp Tesisleri’nin geliştirilmesine katkı sağlanması, Beşiktaş TV ile ilgili know-how paylaşımı ve var olan Futbol Altyapı Akademisi’nin dünya standartlarına ulaştırılması konularında da, Beşiktaş ile kapsamlı bir çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.

'Slack: Pozitif bir etkiye sahip olacak'

IMG-Doğuş ortaklığı adına konuşan IMG Futbol Bölüm Başkanı Jefferson Slack ise, “IMG-Doğuş ve BJK arasındaki bu yeni işbirliğinden büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Kulüp, Türkiye’de muazzam bir geçmişe sahip ve 100 yılı aşkın süredir sayısız başarılara imza atmış. IMG-Doğuş’un Türkiye pazarındaki bilgi birikimi ve tecrübesinin, kulüp üzerinde çok önemli ve pozitif bir etkiye sahip olacağına inanıyoruz. Bu işbirliğinin, başarılı ve uzun vadeli bir birliktelik olmasını umuyoruz” dedi.

IMG, 30’dan fazla ülkede, 3 bine yakın çalışanıyla spor, moda ve medya alanında faaliyet gösteriyor.