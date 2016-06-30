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Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Estudiantes idmanında

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da Sosa'yı takımda görmek istediğini açıklamıştı

30 Haziran 2016 21:17

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan isimlerin başında gelen Jose Sosa, hakkında transfer söylentileri çıkan eski takımı Estudiantes'i ziyaret etti.

Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron'un daha önce transfer etmek istediğini söylediği Jose Sosa için Arjantin temsilcisinin temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, son kararı yıldız oyuncunun vermesi bekleniyor.

Jose Sosa'nın menajeri Favio Bilardo geçtiğimiz günlerde oyuncunun geleceği hakkında ''Sosa'nın Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi var ve 6 milyon dolar kazanacak. Bu şartlarda, transferin çok zor olduğunu söyleyebilirim, ancak Estudiantes yönetimi görüşmelere başladı'' ifadelerini kullanmıştı.

 

Veron: Döndürmek isterim

 

Geçtiğimiz aylarda Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron da Sosa'yı takımda görmek istediğini açıklamış ve ''Sosa'yı geri döndürmek isterim'' ifadelerini kullanmıştı.

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Jose SosaBeşiktaşEstudiantesTransferJuan Sebastian Veron
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