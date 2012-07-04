Beşiktaş'ın yıldızı Egemen Korkmaz Fenerbahçe'de

Transfer şampiyonu Fenerbahçe, bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Dirk Kuyt, Hasan Ali Kaldırım, Salih Uçan ve Mehmet Topal'ın ardından Egemen Korkmaz da gelecek sezon sarı-lacivertli takımın başarısı için mücadele edecek.

Fenerbahçe'de bir imza daha

Egemen, yarın sağlık kontrolünden geçip, Cuma günü Topuk Yaylası'ndaki hazırlık kampına katılacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde, “Ailemize yeni bir isim; Egemen Korkmaz” başlığıyla yapılan duyuruda, Egemen'in Göztepe Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirileceği bildirildi.

Yıllık 1 milyon 750 bin euro

Sarı-lacivertli kulüpten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yapılan görüşme sonucu profesyonel futbolcu Egemen Korkmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme kapsamında oyuncuya verilecek yıllık garanti ücret 1.750.000 Euro, maçbaşı ücret 15.000 Euro'dur" denildi.

Milli Takım'ın yarısı Fenerbahçe'de

Egemen transferiyle birlikte A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi ve geri dörtlüsü, Fenerbahçe kadrosunda buluştu. Abdullah Avcı yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekibimizin, sakatlıklar dışında Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Egemen Korkmaz ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurulu kadroyla mücadele etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

‘Güzel günler bizi bekliyor’

Egemen Korkmaz, kulüp tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından FB TV'nin canlı yayınına katıldı. Sarı-lacivertli parçalı formayı giyen milli futbolcu, transferin sonuçlanması nedeniyle çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve menajeri Erdinç Şehit'e teşekkür eden Egemen, Kartalspor'da birlikte forma giydiği kaleci Volkan Demirel'le aynı takımda oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu sözlerin ardından canlı yayına telefonla bağlanan Volkan, Egemen'in transferiyle ilgili olarak, "Görünen köy klavuz istemez. Kardeşimin yerini alabilecek bir kişiliğe sahiptir. Türk futbolunda kendini kanıtlamış bir futbolcu. Bu transfere çok sevindim. 11-12 yıl önce aynı takımda beraber üzülüp beraber sevindik. Şimdi de Fenerbahçe'de beraber üzülüp beraber sevineceğiz" dedi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın transferiyle yakından ilgilendiğini vurgulayan başarılı savunma oyuncusu, "Sayın başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel günler bizi bekliyor. İnşallah başarılarda benim de payım olur. Kendimi daima geliştirmeye çalıştım. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Son 4 senelik periyotta oldukça aşama kaydettim. Mücadeleci, kaybetmeyi kabullenemeyen bir yapım var. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.