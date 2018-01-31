Beşiktaş'ın yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin imzayı attı

Başkan Fikret Orman: \"Hedefimiz 4 yıl üst üste şampiyon olmak\"

\"UEFA ile anlaşmamız yıl sonu bitiyor\"

\"Beşiktaş öncü olan bir kulüp\"

\"14 kulüp başkanı beni destekliyor\"

\"Larin\'i biz izliyorduk, Atiba\'dan da fikir aldık\"

Cyle Larin: \"Çok heyecanlıyım\"

Vagner Love: \"Şampiyon olmak için geldim\"

\"Ateşli taraftarın yokluğunu çok hissediyordum\"

\"Fizik olarak üst seviyedeyim\"

\"Burada olmak benim için büyük bir macera\"

\"Büyük oyunculardan kurulu bir takımız\"

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Kulübü, yeni transferleri Vagner Love ve Cyle Larin için Vodafone Park\'ta başkan Fikret Orman\'ın katılımıyla imza töreni düzenledi.

Larin ve Love transferleriyle birlikte devre arası transferini bitirdiklerini söyleyen Fikret Orman, \"İlk önce Vida ile transfere başladık. Bugün Larin ve Love ile transferi sonlandıracağız. Şampiyonluk yolunda hayırlı olsun. Larin, izlediğimiz bir oyuncuydu. Sezon başında da almak istedik, konuştuk ve konuşmamızın sonunda devre arasına bıraktık. Çünkü kulübünün talepleri çoktu. Vida\'da olduğu gibi transferi devre arasına bıraktık. İstediğimiz bir transferdi. Atiba\'nın da bizim oyuncumuz olması, iki tarafa da katkı sağladı. Biz oyucu hakkında, Larin ise bizim hakkımızda bilgi aldı. Uzun zaman beraber olacağız. Taraftarlarla güzel günler yaşayacağız. Love ise kendini kanıtlamış bir oyuncu. Çok istediğimiz bir transferdi. İlk gününde beri uğraştığımız bir transferdi ve İngiltere\'ye gittik, geldik. İlgiyi başka bir yere çektik ama çok uğraştık. Pazarlık süreci zorluydu ama sonunda burada imza attığımız için çok mutluyum. Oyucularımıza hayırlı olsun diyorum. Mutlu günler yaşayacağımıza eminim. İsminde bir \'Aşk\' adı var. Beraber güzel günler geçireceğimizi düşünüyorum\" açıklamasını yaptı.

LARİN: \"ÇOK HEYECANLIYIM\"

Beşiktaş\'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Larin, \"Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederim. Beni Beşiktaş ailesine kazandırdığı için çok mutluyum. Güzel bir başlangıç oldu. Takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum ve çok heyecanlıyım. Buraya gelmeden Beşiktaş\'ın bir çok maçını izledim. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarını izledim ama burada izlemek çok güzel. Burada beklenenden daha fazlasını gördüm\" diye konuştu.

LOVE: \"ATEŞLİ TARAFTARIN YOKLUĞUNU ÇOK HİSSEDİYORDUM\"

Beşiktaş\'a transfer olan Love şöyle konuştu:

\"Bu büyük takımın formasını giyme şansını bana verdiği ve pazarlık döneminde sabır gösterdiği çok başkanıma çok teşekkür ederim. Çok çalışarak bana olan ilgi ve sevgiyi geri ödemeye çalışacağım. Bu ateşli taraftarın yokluğunu çok hissediyordum. Tam da istediğim de buydu. Dün de çok heyecanlandım. Dün oyuna girseydim iyi olacaktı ama önümüzdeki haftalarda oynayacağım.\"

ORMAN: \"UEFA İLE ANLAŞMAMIZ YIL SONU BİTİYOR\"

Transferler süreçleri hakkında ve UEFA ile olan ilişkileri de değerlendiren Orman, şunları söyledi:

Bugüne kadar UEFA anlaşmalarıyla geldik. Sadece oyuncu satarak transfer yapabiliyorduk. Bütçe ve kar gibi etmenlere uyarak buralara geldik ve bu sene sonun da bitiyor. Larin ile alakalı l Beşiktaş\'a ceza gelebilir dite çok konuşuldu ancak böyle bir şeyin olamaz. Biz bir kulüple mahkemelik olmayız. Basında yer alan Beşiktaş, Larin transferinden sonra ceza alır gibi bir hava vardı ama ben bunlara güldüm. Larin\'de dava sürecine gidecektik ama sonrasında süreç normale döndü. Bizde transferi gerçekleştirdik. Love ise geçen yılın gol kralı. Bu kulüpler bizim dostlarımız ve arkadaşlarımız. En iyi golcüsünü alarak küme düşme sıkıntısına sokmak istemedik. Israrcı da olmadık. Oyuncu gelmek istiyordu ve Aytemiz Alanyaspor bizi aradı. Bizim için makul şekilde transferi kapattık. Ödemelerinde bir kısmını ödüyoruz. Bundan sonra UEFA ile anlaşmamız bittikten sonra maliyetleri düşük oyunculara yöneleceğiz\" şeklinde konuştu

LOVE: \"FİZİK OLARAK ÜST SEVİYEDEYİM\"

Gol kralı olmasını kendisine çok iyi bakmasına bağlayan Love, \"Çok çalışarak hazır halde kalıyorum. Özel çalıştırıcım var. Onunla çalışıyorum. Kulüpte de çalışmalar yapıyorum. Fizik olarak her zaman üst seviyedeyim. Bu şeklide çalışarak iyi sezonlar geçirebilirsiniz. Burada bir Brezilya\'da iki özel çalıştırıcım var. Bu özel çalışmayı uzun yıllar umarım devam ettiririm\" diye konuştu.

LOVE: \"BURADA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MACERA\"

Love, Beşiktaş gibi büyük bir camiada olmanın beklentileri artıracağını belirterek, \"Kulübün beklentilerinin, burada olmanın verdiği baskınında fakındayım. Macera seven bir oyuncuyum ve bu büyük bir macera. Benim için zor olacak. En iyisini vermek için hazırım ve en iyisi gol atmak. Ben buna hazırım. Video ile transfer teklifi aldım. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu bir video. Ama müzik çalmak için gol atmak lazım\" dedi.

ORMAN: \"HEDEFİMİZ 4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMAK\"

Şampiyonluğun öneminden bahseden Orman, \"Tarihimizde bir kez üst üste üç şampiyonluk bulunmakta. Bu sene 2\'nci şansımız. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum ve daha büyük hedef olan 4 yıl üst üste hedefine yakalamış olacağız. Futbol, bir sene sonrası değil, günlük yaşanan, dünün olmadığı ve bugünün olduğu kısa vadeli bir oyun. Biz bu seneki şampiyonluğa çok inanıyoruz. Dünkü maçtaki destekleri için taraftarımıza teşekkür ederim ama yeterli değil. Deplasmanlarda ve içerdeki maçlarda \'İnanın Çocuklar\' şarkımızla şampiyonluk yarışında yer alıyor. 3,5 aylık zamanda taraftarımızla şampiyonluğu alacağımıza inanıyorum. Bu, başkan, futbolcular, camia ve taraftarla mümkün olan bir şey. Bunu beraber yaşayacağız. Tüm desteğinizi arttırarak bunu başaracağız. Ayrıca takımı gençleştirme gibi bir stratejimiz de var\" şeklinde konuştu.

ORMAN: \"BEŞİKTAŞ ÖNCÜ OLAN BİR KULÜP\"

Sosyal medya paylaşımları ve bir çok iletişim stratejisi hakkında da konuşan Orman, \"Beşiktaş öncü olan bir kulüp. Farklıklar yaratıyoruz. Hep yaptıklarımız taklit edildi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında da taklit ediyoruz. Bu iyi bir örnek olduğumuzu gösterir. Arkadaşlarımıza, iletişim grubuma, yöneticilerime ve ekibime teşekkür ederim. Yeterli değil daha çok çalışacağız ve farklılıklar getireceğiz. Projelerimiz var ve yavaş yavaş açıklayacağız\" diye konuştu.

LOVE: \"BÜYÜK OYUNCULARDAN KURULU BİR TAKIMIZ\"

Love, hem kendisi hem de Larin için ise şu ifadeleri kullandı;

\"Burada iki yeni oyuncuyuz. İkimizin de özellikleri belli. Hocamız bizden ne istiyorsa Beşiktaş ne oynuyorsa ona uymak zorundayız. Büyük oyunculardan kurulu bir takımız. Umarım onlarla uyumumu kısa sürede tamamlamış olurum ve sonrası doğal olarak gelişir.\"

Larin oyun sistemi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

\"Sisteme hoca karar verir. Takımla antrenmanlara çıkıyorum ve takımın işleyişini anlamaya çalışıyorum. Amacım süre alınca goller atabilmek\"

ORMAN: \"14 KULÜP BAŞKANI BENİ DESTEKLİYOR\"

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı için bir çok kulüpten destek aldığını belirten Orman, \"14 kulübün başkanı beni aradı. 12-13 kulüp beni desteklediğini basınla paylaştılar. Şahsım ve kulübüm adına teşekkür ederim. Bir vizyon katacağımıza inandıkları için teşekkür ediyorum.. Bir sonuç çıkınca Kulüpler Birliği ile ilgili açıklama yaparım. Çizgimiz ve futbol üslubumuz var. Onları Beşiktaş\'ta uyguladık. Bunları Kulüpler Birliği\'nde uygulamaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

MLS\'de Orlando City formasıyla iyi bir sezon geçiren Larin, \"MLS\'de bir çok gol attım. Başarılı sezonlar geçirdim ve buraya daha iyi oyuncularla oynamak için geldim. Burada iyi oyuncularla mücadele etmem gerekiyor\" açıklamasını yaptı.

LOVE: \"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM\"

Aytemiz Alanyaspor\'da şampiyonluk yaşamanın zor olacağını bildiğini söyleyen Love, \"Beşiktaş\'a şampiyon olmak için geldim. Aytemiz Alanyaspor\'da şampiyon olmanın imkansız olduğunu biliyordum. Gol atmak benim sorumluluğumda olduğu için gol atıyordum. Negredo\'ya saygı duymak gerek. Benimde çalışarak kendi yerimi bulmalıyım. Bu rekabet çok sağlığı olacak. Çünkü bu Beşiktaş\'ın iyiliği için olacak. Sahada kim olursa olsun en iyisini yapcak ve çok gol atacak\" dedi.

ORMAN: \"LARİN\'İ BİZ İZLİYORDUK, ATİBA\'DAN DA FİKİR ALDIK\"

Fikret Orman, Larin transferi için Atiba\'dan sadece referans aldıklarını belirtirken, \"Biz Larin\'i izledik. Sonrasında da Atiba\'dan fikir aldık. Atiba\'nın referansıyla transfer gerçekleşmedi. Önce Beşiktaş izledi, sonrasında Atiba\'ya soruldu\" ifadelerini kullandı.

Larin de Atiba için şunları söyledi:

\"Milli takımda birlikte oynadık. Atiba çok büyük bir oyuncu ve çok büyük bir profesyonel. Onun attığı adımları takip ediyorum. Benim yapmam gereken onu izlemek ve takip etmek\"

Aytemiz Alanyaspor forması giyerken gol yollarında yaşanan sıkıntıdan sonra yapılan \'Dua\' ile ilgili olarak Love, \"Ne kadar dua olursa o kadar iyi tabii ki . Ben de dua etmeye devam ediyorum. Ama Beşiktaş taraftarı çok büyük onlar da dua etsinler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Fikret Orman\'ın açıklamaları

- Love\'ın açıklamaları

- Larin\'in açıklamaları

- İmza töreninden detaylar

(FOTOĞRAFLI)