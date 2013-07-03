Beşiktaş'ın yeni transferleri kendilerinden emin

Beşiktaş'ın 1 Temmuz'da başladığı yurt dışı hazırlık kampının üçüncü gününde Siyah Beyazlı takımın yeni transferleri Gökhan Töre ve Günay Güvenç basın mensuplarının sorularını yanıtladılar.



Kamp yapılan Bad Saroow bölgesindeki Arosa Otel'de gerçekleşen toplantıda ilk olarak Rubin Kazan'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen Gökhan Töre iyi bir kamp dönemi geçirdikleri belirtti ve şunları söyledi.

'İyi bir çalışma dönemi geçiriyoruz. Almanya kampında yeni takımıma ve arkadaşlarıma uyum sağlamaya çalışıyorum. Umarım kamp sonunda hepimiz performansımız yükselterek başarılı oluruz. Beşiktaş'ta uyum sorunu yaşayacağımı sanmıyorum. Teknik direktörümüz Bilic'i daha önceden tanıyorum. Milli takımla Hırvatistan'a karşı oynarken tanımıştım. İyi bir teknik adam ve bizi başarıya ulaştıracağına inanıyorum.'

'Gerçek Gökhan Töre'yi bu sene göstereceğim'

Gökhan geçen sene iyi performans sergileyemediği Rubin Kazan dönemini hızlı bir şekilde unutup geleceğe bakmak istediğini söyledi.

'Geçen sene performansım iyi değildi. Geçen sezonu hemen unutup, geleceğe bakmak istiyorum. Gerçek Gökahn Töre'yi bu sene Beşiktaş forması ile göstermeye çalışacağım. Kaliteme ve yeteneklerime inanıyorum. İlk maçta sahaya çıktığım zaman neler yapabileceğimi göstermeye çalışacağım.'

'Kendime güvenmesem Beşiktaş'a gelmezdim... Kaleyi ben korumak istiyorum'

Takımın yeni kalecilerinden Günay Güvenç ise kamp dönemi ve hedefleri hakkında konuştu:

'Beşiktaş'a alışmaya çalışıyorum. Umarım sakatlık yaşamadan kamp dönemini geride bırakırız. Takıma uyum sağlamak için ağabeylerimin sözlerine kulak verip, yapmam gerekenleri yapmaya çalışıyorum. Takıma bir kaleci daha alınması konuşuluyor. Benim için bu durum önemli değil. Ben Beşiktaş'a kendimi göstermek için geldim. Benim için çok önemli bir adım attım. Kendime güvenmeseydim Beşiktaş'a gelmezdim. Takımda 4 kaleci olsa da fark etmez. Ben herkese kendimi gösterip, kaleyi korumak istiyorum.'

Günay yeni kaleci antrenörü Jose Carreira hakkında ise şunları söyledi:

'Yeni kaleci antrenörü Jose Carreira gerçekten çok iyi bir antrenör. Daha önce çalıştığım antrenörlere benzemiyor. Biraz sert bir antrenman yönetimi var. Ben ve diğer kaleciler iyi çalışıyoruz. Herkes kendini göstermek istiyor. Herkes kendini yeniden tanıtmaya çalışıyor.'

(DHA)