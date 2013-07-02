Beşiktaş Almanya'da sezonu açtı

Yurtdışı hazırlık kampının ilk etabı için Almanya'ya gelen Beşiktaş Futbol Takımı bu ülkedeki ilk antrenmanını yaptı.

Hırvat teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, koşunun ardından topla çalıştı.

Öte yandan antrenman sahasının siyah beyazlı takımın kamp yaptığı otele 15 kilometre uzaklıkta olması teknik heyetin canını sıktı.

Hırvat teknik adamın antrenman sahasının daha yakın bir yerde olmasını istediği öğrenildi. Antrenman sahasındaki sineklerin çokluğu nedeniyle taraftarlar ve basın mensupları da sıkıntılı anlar yaşadı.

Siyah-beyazlılarda Fernandes, Hugo Almeida ile yeni transfer Pedro Franco'nun ilerleyen günlerde Almanya kampına dahil olmaları bekleniyor.

Beşiktaş sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.