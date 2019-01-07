Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin ilk idmanına çıktı

Burak Yılmaz ve Caner Erkin salonda çalıştı

Quaresma yarıda bıraktı

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / ANTALYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya\'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlıların devre arası transfer çalışmaları kapsamında kadrolarına kattıkları Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin de ilk antrenmanına çıktı. Isimat-Mirin, idman sahasına çıktığında yanına gelen Lens ve Medel\'le bir süre sohbet etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım toplantısı ve stretching çalışmasıyla başladı. Oyuncuların yaptığı çalışma sırasında Şenol Güneş\'in de stretching sopasıyla aynı hareketleri yapması dikkat çekti. Antrenmanın devam eden bölümünde iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü hücum organizasyonları üzerine çalışırken, diğer grup dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. İdman, tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Pas çalışması sırasında ayağında ağrı hisseden Quaresma antrenmanı yarıda bıraktı. Portekizli yıldıza buz tedavisi uygulanırken, Quaresma çift kale maçı kenardan takip etti.

Öte yandan yeni transfer Burak Yılmaz ile Caner Erkin takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Siyah-Beyazlıların sabah antrenmanını 2\'nci başkan Serdar Adalı ve transfer komitesi üyesi Melih Aydoğdu da takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Isimat-Mirin\'den detaylar

- Antrenmandan görüntüler