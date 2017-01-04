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Spor

Beşiktaş'ın yeni stoperi İstanbul'a geliyor

Rijeka takımında forma giyen Hırvat Matej Mitrovic'le sözleşme imzalanması bekleniyor

04 Ocak 2017 16:02

Beşiktaş, Ryan Babel'in ardından stoper transferinde de sona geldi. Siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Matej Mitrovic'i bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla stoper bölgesine transfer istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Manoel Mesias, Vida ve Rakitsky gibi isimlere yoğunlaşmış, ancak bu isimlerin çok para istemeleri sebebiyle, gözler Aguilar ve Mitrovic'e dönmüştü.

Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen 23 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlılar, milli futbolcuyu bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde genç futbolcuyla sözleşme imzalayacak

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BeşiktaşRijekaMatej Mitrovictransfer

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