Beşiktaş'ın yeni stoperi İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Ryan Babel'in ardından stoper transferinde de sona geldi. Siyah-beyazlılar, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Matej Mitrovic'i bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla stoper bölgesine transfer istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Manoel Mesias, Vida ve Rakitsky gibi isimlere yoğunlaşmış, ancak bu isimlerin çok para istemeleri sebebiyle, gözler Aguilar ve Mitrovic'e dönmüştü.

Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen 23 yaşındaki stoperle prensip anlaşmasına varan Siyah-Beyazlılar, milli futbolcuyu bugün İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirecek olan Beşiktaş, herhangi bir pürüz çıkmaması halinde genç futbolcuyla sözleşme imzalayacak