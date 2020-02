Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sarpsborg    

Siyah beyazlılar 3 eleme oynayarak gruplara kaldı

8\'inci Avrupa Ligi macerasında hedef büyük

Cyle Larin mi, Vagner Love mu?

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg\'u ağırlayacak.

Yarın akşam Vodafone Park\'ta oynanacak karşılaşma saat 19:55\'te başlayacak. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu\'ndan Tamas Bognar yönetecek. Bognar\'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yaparken, Theodoros Georgiou dördüncü hakem olacak.

BEŞİKTAŞ 3 ELEME OYNARAK GRUPLARA KALDI

Beşiktaş Avrupa Ligi\'ne uzun bir yol kat ederek geldi.

Geçen sezonu 4\'üncü sırada tamamlayan siyah beyazlılar statü gereği UEFA Avrupa Ligi\'ne kalmak için 3 eleme oynamak zorunda kaldı. İkinci eleme turunda Faroe Adaları takımı B36 Torshavn takımı ile eşleşen Kara Kartallar, 2-0 kazandığı deplasmandaki ilk maçın rövanşını 6-0 gibi faklı bir skorla alarak üçüncü eleme turuna geçti. Üçüncü tur Beşiktaş için oldukça zor geçti ve uçurumun kıyısından dönülen bir eşleşme yaşandı. Avusturya\'nın LASK Linz takımı, kağıt üzerinde kolay gibi görünse de sahada tam tersi oldu. İstanbul\'daki ilk maçı 1-0 kazanan siyah beyazlılar, Avusturya\'daki rövanşta sezonun en kötü maçını oynadı ve son dakikaya 2-0 geride girdi. Bu dakikada daha dün Al Nasr\'a transfer olan Negredo\'nun attığı gol, Beşiktaş\'ı hayata döndürdü ve Avrupa kupasında kalmasını sağladı. Play-Off turunda ise Sırbistan\'ın Partizan ekibini 1-1 ve 3-0\'lık skorlarla daha kolay geçen Kara Kartallar adını gruplara yazdırmayı başardı.

8\'İNCİ AVRUPA LİGİ MACERASINDA HEDEF BÜYÜK

Beşiktaş 8\'inci kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi\'nde hedefini en son nokta yani final olarak belirlemiş durumda.

İki sezon önce Şampiyonlar Ligi\'nden elenerek geldiği UEFA Avrupa Ligi\'nde çeyrek finale kadar çıkan ve Lyon\'a karşı yarı finali penaltılarla kaçıran siyah beyazlılar bu kez kesinlikle daha fazlasını istiyor. Sezon bitip Avrupa Ligi\'ne kalınmasının ardından, başkan Fikret Orman başta olmak üzere, tüm yöneticiler Avrupa Ligi\'ni kazanmak için adeta ağız birliği ettiler ve bu hedef için hep \'neden olmasın\' sözlerini kullandılar. Teknik direktör Şenol Güneş ise her ne kadar gönlünden kupayı almayı geçirse de söylem olarak daha temkinli sözleri seçerek, \'hedefimiz önce gruplardan çıkmak ve sonrasında tur tur yola devam etmek\' diye konuşmayı tercih ediyor.

CYLE LARİN Mİ, VAGNER LOVE MU?

Bu sezon \'Beşiktaş\'ın Avrupa Ligi\'ne kalmasını sağlayan futbolcu\' olarak akıllarda kalacak olan Alvaro Negredo\'nun, BAE takımı Al Nasr\'a transfer olmasıyla kadroda bulunan 4 santrfordan hangisinin oynayacağı şu an için en çok merak edilen konu.

Bunu sebebi ise Vagner Love, Cyle Larin, Güven Yalçın (UEFA kadrosunda yok) ve Mustafa Pektemek\'in 1\'inci santrfor olup olamayacağının kafalarda bıraktığı soru işareti. Kafalardaki soru işaretini ortadan kaldıracak kişi ise teknik direktör Şenol Güneş olacak. Negredo\'nun yokluğunda önceliği hep Cyle Larin\'e veren tecrübeli teknik adamın yarın akşamki tercihinin de yine bu yönde olması bekleniyor. Ancak yerden oyunda daha iyi olan ve rakip defans arasına daha iyi kaçan Love\'ın, Ljajic ile ileri ikiliyi oluşturması da normal karşılanacak bir tercih olacak.

Defans hattında değişiklik yapması beklenmeyen Güneş\'in geri dörtlüsü, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin olacak. Orta ikilide Medel\'in yanında Tolgay veya Oğuzhan\'a görev verecek olan Şenol Güneş\'in kanatlardaki oyuncularının ise Quaresma ve Babel olması bekleniyor.

Beşiktaş\'ın Sarpsborg karşısındaki muhtemel on biri Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay (Oğuzhan) Quaresma, Ljajic, Babel, Larin (Love) şeklinde.