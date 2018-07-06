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Spor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turundan UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi verecek

06 Temmuz 2018 13:53

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakiplerinin sayısı ikiye indi. Siyah beyazlılar, 2. ön eleme turunda, B36 Torshavn-OFK Titograd eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Cebelitarık ekibi St Joseph'i penaltılar sonunda 4-2 yenerek eleyen B36 Torshavn tur atladı. Faroe Adaları ekibi, bu turda OFK Titograd'ın rakibi oldu.

Eşleşmede ilk maç 12 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanş ise 19 Temmuz'da Karadağ'da oynanacak. Turu geçen takım temsilcimiz Beşiktaş'la eşleşecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. turunda ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynayacak. 2019 UEFA Avrupa Ligi finali ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

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