Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın 2018/2019 UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki rakibi, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn oldu.

Süper Lig’i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ın Avrupa'daki rakibi belli oldu. Karadağ ekibi OFK Titograd deplasmanında 1-0 yenik duruma düştüğü maçı ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 kazanan ve büyük bir sürprize imza atan B36 Torshavn ikinci ön eleme turunda Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak.

B36 Torshavn, bir önceki turda Cebelitarık takımı St. Joseph's'i 1-1 biten iki maçın sonunda penaltı atışlarıyla 4-2 yenmişti. Birinci ön eleme turunda OFK Titograd'la eşleşen B36 Torshavn, 12 Temmuz'daki ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bugün, Podgorica'da oynanan maçın 4. dakikasında Zoran Petrovic'in golüyle yenik duruma düşen B36, 51'de Benjamin Heinesen'le eşitliği yakaladı. 83'te Kaimar Saag, turu deplasman ekibine getiren golü attı. İkinci ön eleme turunda ise ilk maçlar 25 Temmuz’da rövanş maçları 2 Ağustos’ta oynanacak.

B36 Torshavn'ı tanıyalım

Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'da 1936'da kurulan siyah beyazlı kulüp, maçlarını 5 bin kişilik Gundadalur'da oynuyor. Faroe Adaları Premier Ligi'ni 11 kez, Faroe Adaları Kupası'nı 5 kez kazanan ekip, HB Torshavn ile birlikte ülke futbolunun en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor. Kadrosu yarı profesyonel oyunculardan oluşan ekip, daha önce 1999/2000 sezonunda UEFA Kupası elemesinde karşılaştı ve iki maçı da 1-0 kaybederek elendi. 2006/07'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'yle mücadele eden B36 Torshavn, sarı lacivertlilere 5-0 ve 4-0'lık skorlarla boyun eğmişti.

Türkiye'nin diğer temsilcileri Akhisarspor ve Başakşehir

Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, turnuvaya direkt grup aşamasından katılacak. Lig üçüncüsü Başakşehir ise UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak.

Final Azerbeycan'da

UEFA Avrupa Ligi'nde 2017/18 sezonunun şampiyonu Atletico Madrid olmuştu. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladıktan sonra ikinci turda Bayern Münih'e elenmişti. 2018/19'da UEFA Avrupa Ligi finali 29 Mayıs 2019'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.