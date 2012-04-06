Beşiktaş'ın TT Arena talebine Galatasaray'dan red

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Bakan Kılıç’ı ziyaretinde, İnönü Stadı’nın yıkılıp, yeniden yapılması aşamasında maçları Türk Telekom Arena'da oynama talebine Galatasaray yönetiminden “Hayır” yanıtı geldi. Sarı-kırmızılı bir yönetici “Stat bizim. Devir konusu bürokratik. Bundan yola çıkarak gözdağı verilmesin” dedi.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dizdar'ın haberine göre; Türk futbolunun iki devi; Galatasaray ile Beşiktaş arasında stat krizi patlak verdi.

Dolmabahçe’deki İnönü Stadı’nı yıkıp yerine modern bir stat yapmak isteyen Beşiktaş’ın gündeme getirdiği ve önceki gün Başkan Fikret Orman’ın Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’a ilettiği “Türk Telekom Arena” formülü Galatasaray’ın tepkisini çekti. İki yıl boyunca Türk Telekom Arena’da maçlarını oynamak isteyen Beşiktaş’ın bu talebi sarı-kırmızılı camiada geniş yankı buldu. Galatasaray Yönetimi de apar topar durum değerlenmesi yaparak, şok gelişmeyi masaya yatırdı.

Sarı-kırmızılı yönetimden isminin açıklanmasını istemeyen yetkili bir isim, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada Türk Telekom Arena Stadı’nda diğer takımların ev sahibi olarak oynamasına kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi. Sarı-kırmızılı idareci, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’nın 49 yıllığına kendilerine ait olduğunu dile getirerek, “Bu gayet açık ve net şekilde ortada. Stat Galatasaray’ın malıdır. Beşiktaş oynadığında stadı, siyah beyaza mı boyacaklar? Devir konusu bürokratik bir mesele. Bundan yola çıkarak, Galatasaray’a kimse gözdağı vermeye kalkmasın” dedi. Aynı idareci, A.Bilbao maçı için Trabzonspor’a izin verdiklerini daha sonra bu maçın oynanmadığını da anımsatarak, “1-2 maç için izin istenirse, buna birşey demeyebiliriz. Ama Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’yı kendi evi gibi görmek isteyenlere de kapıyı açmayız” dedi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında çıkan Arena tartışmasına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri yeni bir boyut kazandırdı. Yetkililer gazetemize konuyla ilgili yaptıkları değerlendirmede, Türk Telekom Arena Stadı’nın cezalı maçlarda kullanılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını ve bu konudaki kararı Futbol Federasyonu’nun verebileceğini ifade etti.



Sözleşmede madde var



Galatasaray ile Genel Müdürlük arasında yapılan sözleşmenin 1. maddesinde konunun net şekilde açıklandığını kaydeden yetkililer, uzun süreli kullanım ile ilgili olarak iki kulübün anlaşmasının şart olduğunu vurguladılar.

Teşkilat yetkilileri, belli bir kullanım bedeli karşılığında tarafların uzlaşması durumunda Beşiktaş’ın maçlarını Arena Stadı’nda oynayabileceğini, ancak sarı-kırmızılı kulübün izin vermemesi halinde siyah-beyazlıların ısrar etmesinin herhangi bir sonuç doğurmayacağına dikkat çekti.



SÖZLEŞME



- Kulüp, Genel Müdürlüğün yazılı talebi üzerine spor kompleksini özerk ve genel müdürlüğe bağlı federasyonların faaliyetlerine bedelsiz olarak tahsis edecek.

- Kompleksin her türlü işletmesi kulüp tarafından yapılacak, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile masrafları kulüpçe karşılanacak.

- Spor kompleksi milli bayramlarda, 23 Nisan Çocuk ve Ulusal Egemenlik Bayramı, 19 Mayıs, Cumhuriyet Bayramı ile İstanbul’un kurtuluşu ve fethi günlerinde, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın faaliyetlerinde ücretsiz olarak tahsis edilecek.

- Kulüp devlet protokolünde kullanılmak üzere sözleşme tarihinden itibaren batı tribününde 300 adet protokol koltuğu ile alt ve üst katta bulunan mevcut 2 adet VIP salonunu, İl Müdürlüğü’nün kullanımına bırakacaktır. Üst kat VIP salonunda protokole verilecek yemek ve ikram kulüpçe karşılanacak. Protokole batı tribününde 300 adet koltuk ayrılacak ve bu koltukların localar ile bütünlüğü sağlanacak. Protokol için 100 araçlık kapalı otopark alanı bedelsiz olanak İl Müdürlüğü’nün kullanımına bırakılacak.

- Spor kompleksinin iç ve dış pano reklamlarından elde edilen gelirin yüzde 10’u her sezon bitiminde İl Müdürlüğü hesabına yatırılacak.

- Kulüp amatör spora katkı olarak yıllık ... (yaklaşık 1.5 milyon TL’yi) her yıl ocak ayı içinde İl Müdürlüğü hesabına yatıracak. Takip eden yıllarda bu miktar ÜFE oranında artırılacak. Gecikme halinde yasal faiz işletilecek.

- Futbol Federasyonu tarafından spor kompleksinde oynanmasına karar verilen milli müsabakalarda zorunlu işletme gideri hariç hiçbir bedel talep edilemeyecek.