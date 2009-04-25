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Spor

Beşiktaş'ın Tevez sürprizi

M. United takımında kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Tevez’in Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü

25 Nisan 2009 03:00

Arjantin’de bir radyoya röportaj veren ünlü oyuncu, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dört ülkeden teklifler aldığını açıklarken, ülke basını bu takımın Beşiktaş olduğunu yazdı. Tevez’in menajeri David Roviera da böyle bir girişimin olduğunu doğruladı

Milliyet’in haberine göre; İngiltere’nin Manchester United takımında kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız Carlos Tevez’in Beşiktaş’ın transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Ünlü futbolcu önceki gün Arjantin’de bir radyoya verdiği özel röportajda, Manchester United’tan sezon sonunda ayrılacağını ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dört ülkeden ciddi teklifler aldığını söyledi.

Carlos Tevez, Radyo de la Plata’ya yaptığı açıklamada, Alex Ferguson’un maalesef kendisine güvenmediğini ve sürekli yedek soyunmaktan bıktığını kaydederek, “Zannedersem ayrılmam herkes için hayırlı olacak” dedi.

Yıldız oyuncu, gidebileceği ülkeler arasında Türkiye’nin de olduğunun altını çizerken, “Menajerim İspanya, İngiltere, Türkiye ve Almanya’da bazı kulüpler ile temas içinde. Benim tek arzum, Şampiyonlar Ligi’nde oynayabileceğim, huzurlu bir kulüple anlaşabilmek. Ülkenin hangisi olduğu önemli değil” ifadesini kullandı.

Arjantin’in Ole gazetesi ise Tevez’i Türkiye’den Beşiktaş’ın istediğini iddia etti. Gazete, Tevez’in Ocak ayında Real Madrid’ten ciddi bir teklif almasına rağmen bunun gerçekleşmediğini hatırlatarak, Arjantinli golcünün haklarını elinde bulunduran şirketin, o dönem Madrid takımından bonservis bedeli olarak 25 milyon istediğini, bu yüzden transferin yattığını yazdı.

Real Madrid’in artık Tevez ile ilgilenmediği belirtilen haberde, yıldız oyuncunun fiyatının ekonomik krizin de etkisiyle 10 ila 15 milyon euroya indiği ifade edildi.

‘Sürpriz olabilir’

Tevez’in Avrupa’daki haklarını elinde bulunduran menejer David Roviera ise bu oyuncunun şampiyon olması halinde Beşiktaş’a gidebileceğini açıkladı. Roviera, Türkiye’nin önemli bir pazar olduğuna dikkat çekerken anlaşmaları halinde Tevez’in hiç düşünmeden Beşiktaş’a gidebileceğini bildirdi.

David Roviera, Tevez’in gelişmelerden haberdar olduğunu vurgulayarak, “Önümüzdeki bir iki ay içinde sürprizler olabilir” uyarısı yaptı.

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