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Spor

Beşiktaş'ın suskun yedekleri

Beşiktaş'ta Turkcell Süper Lig'de geride kalan 21 haftada, yedek kulübesinden oyuna girenler skora çok fazla katkı yapmadı

25 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş'ta Turkcell Süper Lig'de geride kalan 21 haftada, yedek kulübesinden oyuna girenler skora çok fazla katkıda bulunamadı.

Siyah-beyazlılar, 21 haftada toplam 33 gol atarken, bunların sadece 2'si sonradan oyuna girenlerden geldi. 31 golü ilk 11'de oyuna başlayan futbolcular kaydederken, 1 golü ise Denizlispor maçında Roman Kratochvil kendi kalesine attı.

SADECE BOBO

Sonradan oyuna giren futbolcular içinde gol kaydeden tek futbolcu Brezilyalı golcü Bobo oldu. Bobo, sonradan oyuna girip 2 gol kaydederken, siyah-beyazlılarda Brezilyalı futbolcu dışında yedek kulübesinden gelip skora katkıda bulunan futbolcu bulunmuyor.

Brezilyalı futbolcu, ligin 10. haftasındaki Kocaelispor maçında son 12 dakikada oyuna girmiş ve takımının 5. golünü kaydetmişti. Bobo, son olarak da 20. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna girmiş ve 1-0 yenik durumda bulunan takımına, attığı golle 1 puan kazandırmıştı. Siyah-beyazlılarda oynanan 21 lig maçının 19'unda 3'er oyuncu, 2'sinde ise 2'şer oyuncu değişikliği yapıldı.

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