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Spor

Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu belli oldu

Negredo kampa götürülmedi İSTANBUL / DHA Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ın Slovakya kamp kadrosu açıklandı

30 Haziran 2018 16:21

Negredo kampa götürülmedi

İSTANBUL / DHA

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş\'ın Slovakya kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için bugün saat 14.00\'te özel uçakla Slovakya\'nın Bratislava şehrine gidecek ve ilk antrenmanını akşam saatlerinde yapacak.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle;
\"Tolga, Fabricio, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Caner, Mitrovic, Fatih, Necip, Tolgay, Orkan, Dorukhan, Lens, Mustafa, Larin, Love, Erdem, Mertcan, Marlon, Aras, Oğuzhan A., Oğuzhan Ö., Adriano, Medel, Babel, Gökhan T.\"

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