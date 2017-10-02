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Spor

Beşiktaş'ın rakipleri kaybetmedi

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig kazanırken, Porto berabere kaldı

02 Ekim 2017 02:39

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden RB Leipzig kazanırken, Porto berabere kaldı.
Almanya Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde RB Leipzig, deplasmanda Köln\'ü 30\'da Kolstermann ve 80\'de Poulsen\'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Köln\'ün tek golü Osako\'dan geldi.
Beşiktaş\'ın bir diğer rakibi Porto ise, Portekiz Ligi 8\'inci hafta maçında Sporting Lisbon ile 0-0 berabere kaldı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR\'İN RAKİBİ BRAGA 6 ATTI
Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'ndaki rakibi Sporting Braga, Portekiz Ligi 8\'inci hafta maçında Estoril\'i 6-0 mağlup ederken, İstanbul ekibinin bir diğer rakibi Hoffenheim, Almanya Ligi 7\'nci hafta mücadelesinde Freiburg\'a 3-2 mağlup oldu.

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