Beşiktaş'ın rakibi Partizan deplasmanda güldü

İSTANBUL (DHA) - Sırbistan Süper Lig 6\'ncı hafta mücadelesinde Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan, deplasmanda Macva Sabac\'ı 3-1 mağlup etti.

Gradski Stadyumu\'nda oynanan müsabada Partizan\'a galibiyeti getiren golleri 68\'inci dakikada Nemanja Nikolic, 81\'inci dakikada Danli Pantic ve 86\'ncı dakikada Ricardo Gomes kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 36\'ncı dakikada Nenad Gavric\'ten geldi.

Bir maç eksiği bulunan Partizan bu sonuçla puanını 10\'a yükseltirken, Macva Sabac ise 7 puanda kaldı.

Partizan, 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00\'de Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'ın konuğu olacak.