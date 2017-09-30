Beşiktaş'ın rakibi Monaco, son dakikada yıkıldı

Monaco - Montpellier: 1-1
İSTANBUL, (DHA) - Fransa Ligi 8\'inci hafta mücadelesinde Monaco, Montpellier ile 1-1 berabere kaldı.
2\'nci Louis Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, 38\'inci dakikada Radamel Falcao\'nun kaydettiği golle 1-0 Monaco lehine sonuçlandı.
Mücadelenin son dakikasında sahneye çıkan Souleymane Camara, durumu 1-1\'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Monaco 19, Montpellier 9 puana yükseldi.