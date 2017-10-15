Beşiktaş'ın rakibi Leipzig, Dortmund'a ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı

Hoffenheim sahasında berabere

Salzburg geriden geldi

İSTANBUL,(DHA)

Almanya BundesLiga\'da 8\'inci hafta karşılaşmasında Ömer Toprak ve Nuri Şahin\'in formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu\'nda Beşiktaş\'ın rakibi olan RB Leipzig\'e sahasında 1-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Leipzig\'e galibiyeti getiren golleri 10\'uncu dakikada Sabitzer, 25\'inci dakikada Poulsen ve 49\'uncu dakikada penaltıdan Augustin attı. Ev sahibi Dortmund\'un golleri ise 4 ve 63\'üncü penaltıdan dakikada Aubameyang kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 47\'nci dakikada direk kırmızı kart gören Sokratis, Leipzig\'de ise 56\'ıncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı gören Ilsanker oyun dışında kaldı.

HOFFENHEİM BERABERE

UEFA Avrupa Ligi\'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Hoffenheim, sahasında Augsburg ile 2-2 berabere kaldı. Hoffenheim\'in gollerini 52\'nci dakikada Hübner ve 85\'inci dakikada Uth atarken, konuk ekip Augsburg\'un gollerini 75\'inci dakikada Gregoritsch, 89\'uncu dakikada Vogt(k.k) kaydetti.

SALZBURG GERİDEN GELDİ

UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda Atiker Konyaspor\'un rakibi olan Salzburg, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada LASK Linz\'i 3-1 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip 1\'inci dakikada Michorl golüyle öne geçerken, Salzburg\'a galibiyeti getiren golleri 27\'nci dakikada Berisha, 74 ve 78\'inci dakikalarda Dabbur kaydetti. Salzburg bu sonuçla Avusturya Ligi\'ndeki liderliğini devam ettirdi.