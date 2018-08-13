Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz deplasmanda kazandı

İSTANBUL (DHA) - Avusturya Bundesliga üçüncü hafta müsabakasında Beşiktaş\'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turundaki rakibi LASK Linz, deplasmanda Admira Wacker\'i 1-0 mağlup etti.

BSFZ Arena\'da oynanan müsabakada deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 90\'ıncı dakikada Markus Wostry kaydetti. Bu sonuçla birlikte LASK Linz üçüncü maçında ilk galibiyetini aldı ve puanını 4\'e yükseltti. Admira Wacker ise 3 puanda kaldı.

LASK Linz, 9 Ağustos Perşembe günü Vodafone Park\'ta Beşiktaş ile karşılaşmış ve temsilcimize 1-0 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.45\'te Linzer Stadyumu\'nda oynanacak.