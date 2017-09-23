Beşiktaş'ın rakibi farklı kazandı

Lille - Monaco: 0-4

İSTANBUL, (DHA) - Fransa Ligi 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Lille\'i 4-0 mağlup etti.

Pierre Mauroy Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin 24\'üncü dakikasında deplasman ekibi Stevan Jovetic\'in attığı golle 1-0 öne geçti. 30\'da Rachid Ghezzal ile farkı 2\'ye çıkaran Monaco, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

48\'de ve 73\'de Radamel Falcao\'nun ayağından iki gol bulan son şampiyon, sahadan 4-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla birlikte Monaco puanını 18\'e yükseltirken, Lille 5 puanda kaldı.