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Spor

Beşiktaş'ın rakibi farklı kazandı

Lille - Monaco: 0-4 İSTANBUL, (DHA) - Fransa Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Lille'i 4-0 mağlup etti

23 Eylül 2017 02:44

Lille - Monaco: 0-4

İSTANBUL, (DHA) - Fransa Ligi 5\'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'ndaki rakiplerinden Monaco, deplasmanda Lille\'i 4-0 mağlup etti.
Pierre Mauroy Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin 24\'üncü dakikasında deplasman ekibi Stevan Jovetic\'in attığı golle 1-0 öne geçti. 30\'da Rachid Ghezzal ile farkı 2\'ye çıkaran Monaco, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
48\'de ve 73\'de Radamel Falcao\'nun ayağından iki gol bulan son şampiyon, sahadan 4-0\'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla birlikte Monaco puanını 18\'e yükseltirken, Lille 5 puanda kaldı.

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