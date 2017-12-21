Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'te transfer...

İSTANBUL, (DHA)

Bayern Münih hücum hattını Sandro ile güçlendirdi. Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Lig\'ndeki rakibi Bayern Münih kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bayern, TSG 1899 Hoffenheim\'dan forvet oyuncusu Sandro Wagner\'e imza attırdı. 30 yaşındaki Alman futbolcu 2020\'ye kadar Münih forması giyecek.

Münih, alt yapısından yetişen ve kulübüne tekrar dönüş yapan golcü futbolcu Sandro, \"Çok sevinçliyim. Benim için uzun bir yolculuk artık bitti ve kulübüme geri döndüm. Bayern, Almanya\'nın ve dünyanın en iyi kulübü\" açıklamasını yaptı.

Sandro, bu sezon Hoffenheim formasıyla 17 maçta 6 gol attı e 5 asist yaptı.

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