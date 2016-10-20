Beşiktaş'ın Napoli galibiyeti İtalyan basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda dün akşam oynanan Napoli-Beşiktaş maçı ve İtalyan takımın 3-2'lik yenilgisi İtalyan basınında "kâbus" olarak yorumlandı.

Napoli'yi kötü oyunu için eleştiren İtalyan gazeteleri, Beşiktaş'ın son golündeyse ofsayt olduğunu savundu.

Napoli merkezli Il Mattino gazetesi "Napoli kargaşa içinde" manşetiyle çıktı.

Il Mattino, takımın 'kafası karışık bir görüntü sergilediğini' ve fırsatları değerlendiremediğini yazdı.

La Gazzetta dello Sport, sürmanşetten verdiği haberin başlığında İtalyanca'da sıklıkla kullanılan bir deyim olan "Türk işi" ifadesine yer verdi.

Napoli'nin Beşiktaş'a çok sayıda "hediye" verdiğini yazan gazete, İtalyan takımın Avrupa kupalarında 18 maçtır kendi sahasında yenilmediğinden hareketle "Evde ilk çöküş" ifadesini kullandı.

Corriere dello Sport, "Napoli kabusu" manşetini attı.

Napoli'nin çok fazla hata yaptığını yazan gazete, takımı kafa karışıklığını yenemediği ve "kırılgan" olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Corriere dello Sport da, Beşiktaş'ın maç sonucunu belirleyen 3. golünün ofsayttan geldiği iddiasına yer verdi.

Tuttosport da, "Napoli bir kâbus" başlıklı haberinde takımı hataları nedeniyle eleştirdi.

İnternet sitesi "ilmionapoli.it" Napoli'nin kendi evinde son 18 Avrupa maçında yenilmediğini hatırlatarak "San Paolo (Napoli'nin stadyumu), Şampiyonlar Ligi'nde yenilginin ilk kez tadına baktı" diye yazdı.