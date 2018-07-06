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Spor

Beşiktaş'ın muhtemel rakibi netleşti

İSTANBUL / DHA Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2

06 Temmuz 2018 01:50

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu\'nda B36 Torshavn (Faroe Adaları) - OFK Titograd (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn, sahasında St Josephs ile 1 - 1 berabere kalmıştı. Bugün oynanan rövanş karşılaşması da 1-1 sonuçlanınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, penaltılarda 4-2 galip gelerek üst tura çıktı.
Böylece Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda OFK Titograd - B36 Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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