Beşiktaş'ın muhtemel rakibi netleşti

İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu\'nda B36 Torshavn (Faroe Adaları) - OFK Titograd (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn, sahasında St Josephs ile 1 - 1 berabere kalmıştı. Bugün oynanan rövanş karşılaşması da 1-1 sonuçlanınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol olmayınca Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn, penaltılarda 4-2 galip gelerek üst tura çıktı.

Böylece Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda OFK Titograd - B36 Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.