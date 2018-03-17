Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile zorlu sınavı

Beşiktaş yükselişte Medipol Başakşehir düşüşte

Siyah-Beyazlılarda Quaresma dışında eksik yok

İki takım arasında oldukça iddialı maçlar

Beşiktaş\'ta 6 futbolcu sarı kart sınırında

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Mediol Başakşehir\'in konuğu olacak. Yarın akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00\'da başlayacak ve Halil Umut Meler tarafından yönetilecek. Meler\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken 4. hakem Serkan Çınar olacak.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma zirvenin şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. 50 puana sahip iki takımdan kazanan şampiyonluk yarışında avantaj yakalayacak.

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DÜŞÜŞTE

Yarın akşamki mücadele yükselişte olan takım ile düşüşte olan takımı karşı karşıya getirecek. Süper Ligin 2\'nci devresinde yenilmeyen ve 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Beşiktaş oldukça formda ve seri galibiyetlerle zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Medipol Başakşehir ise Beşiktaş\'ın aksine düşüşte olan bir takım ve ligin 2\'nci devresinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 3\'üncü sıraya kadar geriledi.

Ligin 2\'nci devresine Galatasaray\'ın 1, Fenerbahçe\'nin 3 ve Beşiktaş\'ın 6 puan önünde lider giren Başakşehir, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor\'a yenilip Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği ile de berabere kalınca 8 maçta 10 puan kaybetti ve 3\'üncü sıraya geriledi. Beşiktaş ise 4\'üncü başladığı 2\'nci devrede Atiker Konyaspor ve Bursaspor beraberlikleriyle sadece 4 puan kaybetti ve Başakşehir ile olan puan farkını eriterek averajla 2\'nci sıraya yükseldi.

SİYAH-BEYAZLILARDA QUARESMA DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'ne veda ettikten sonra tek düşüncesi olan lig şampiyonluğa motive olmuş durumda. Teknik direktör Şenol Güneş son 3 maçta alınan galibiyetlerin takımın şampiyonluğa olan inancını fazlasıyla gösterdiğini düşünüyor ve oyuncuların motivasyonundan inanılmaz derecede memnun. Bu durum tecrübeli teknik adamın çok daha rahat bir şekilde rakibe odaklanmasını ve analiz etmesini sağlayan önemli bir faktör. Medipol Başakşehir\'e karşı ekstra bir önlem almayı ve farklı bir taktikle oynamayı düşünmeyen Güneş, kendi oyunlarını eksiksiz olarak sahaya koyduklarında galip geleceklerine inanıyor. Kadroda çok önemli değişiklikler yapmayacak olan Şenol Güneş Pepe ve Tosic\'in iyileşmesi ile defansta rahatlamış durumda. Özel ayakkabı ile son iki idmana çıkan ve oldukça fit olan Pepe hazır olduğunu hocasına gösterdi. Ağrıları geçen Tosic te oynayacak durumda ve Güneş, iki futbolcu arasındaki tercihini bu akşamki idmandan sonra belirleyecek.

Defans hattının diğer 3 oyuncusu ise Gökhan Gönül, Medel ve Adriano olurken orta ikili son maçlarda olduğu gibi Atiba ve Tolgay Arslan\'dan kurulucak. Tecrübeli hocanın hücum hattındaki dörtlüsünün Lens, Talisca, Babel ve Negredo olması bekleniyor.

Beşiktaş\'ın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11\'i şu şekilde: Fabri - Gökhan Gönül, Pepe (Tosic) Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo şeklinde.

İKİ TAKIM ARASINDA OLDUKÇA İDDİALI MAÇLAR

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir yıllardan bu yana oldukça iddialı ve zor maçlar oynuyor. İki takımın daha önceki 21 karşılaşmasında Beşiktaş ve Başakşehir\'in 5\'er galibiyeti bulunurken 11 karşılaşmanın berabere bitmesi maçların başa baş oynandığının ne büyük göstergesi. Gol sayılarında ise 26\'ya 25 Başakşehir\'in üstünlüğü bulunurken Siyah-Beyazlılar son 4 maçta rakibini yenemedi. Beşiktaş\'ın Başakşehir karşısındaki son galibiyeti 2015-2016 sezonun ilk yarısındaydı ve Siyah-Beyazlılar bu maçı 2-0 kazandı. Bu tarihten sonra oynanan 4 maçın 3\'ü berabere biterken 1 galibiyet Başakşehir\'den geldi.

BEŞİKTAŞ\'TA 6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş\'ta sarı kart sınırında olan futbolcu sayısı her hafta artıyor. Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Caner, Atiba ve Medel 3 sarı kart ile ceza sınırında oynuyor. Bu futbolcular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 27\'nci haftada Vodafone Park Stadı\'nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.